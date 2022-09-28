День открытых дверей в рамках месяца борьбы против рака груди в клинике «Семейная»

Рак молочной железы — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. ВОЗ с 1993 года регулярно объявляет октябрь месяцем борьбы против рака молочной железы.

​Клиника «Семейная» присоединяется к этому глобальному движению и 16 октября приглашает всех женщин на День открытых дверей.

​Это мероприятие проводится для тех женщин, хотели бы проконсультироваться у онколога- маммолога, получить возможность дополнительного исследования молочной железы по показаниям: сделать УЗИ молочных желёз и маммографию.

Также эта акция направлена на помощь женщинам, которые уже столкнулись с раком груди. Если вы:

Ждёте мастэктомию;

Ранее перенесли мастэктомию;

Желаете узнать больше о возможностях пластической реконструктивной хирургии;

Хотите получить индивидуальные консультации онколога-маммолога, пластического хирурга.

В программе мероприятия предусмотрены выступления ведущих специалистов сети клиник «Семейная» в области лечения рака груди, реконструкции груди. Среди спикеров:

· профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Олеся Игоревна Старцева;

· пластический хирург, маммолог-онколог Мария Владимировна Ермощенкова;

· маммолог-онколог Иван Юрьевич Мурашов.

Каждая женщина получит сертификат на бесплатные исследования по показаниям (УЗИ, маммография). Воспользоваться сертификатом можно в клинике «Семейная» в отделении «Киевская» до конца октября.

Обязательно приходите на День открытых дверей в рамках месяца борьбы против рака груди. Участие бесплатное!

Дата: 16 октября 2022 года

Время проведения: 10.00-16.00

Адрес: клиника​ «Семейная», г. Москва, ул. Брянская, 3.