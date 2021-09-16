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Косметика и парфюмерия (624)
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Ольга Зиновская

Детокс для ваших волос: KERLUXE CRYSTALISSE

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  • 16 Сентября 202116:53
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

KERLUXE CRYSTALISSE - это линия по уходу за волосами, которая помогает защитить волосы и кожу головы от вредного воздействия окружающей среды, делая волосы более сильными, здоровыми и блестящими.

Защитный Комплекс AntiOxi O2 : Экстракт Лимона, Очищающий запатентованный комплекс PuricareTM, экстракт семян Моринги и Ментол.

Комплекс AntiOxi O2 помогает создать устойчивость к стрессам окружающей среды, выводя токсины, которые угрожают здоровью и целостности волос и кожи головы. Поддержание защитного экрана от загрязняющих веществ и стресса свободных радикалов помогает сохранить баланс и способствует восстановлению. Чувства свежести и свободы, естественная сила, блеск и жизненная энергия для волшебного преображения и процветания Ваших волос.

Роскошный букет белых цветов, совершенный как платье невесты, открывает эту невероятно красивую композицию. Томное дыхание белой лилии в сочетании с неискушенностью лесного ландыша дополняется самым сексуальным из цветов – королевским жасмином. Экзотические франжипани вместе с иланг-илангом сливаются в островной гармонии, обольстительной и сладострастной. Изысканный шлейф белых мускусов и таитянской ванили завершает эту великолепную картину, перед которой абсолютно невозможно устоять.

Бренд представлен в Articoli Весна, ЦУМ, Времена года, Смоленский пассаж.
Официальный сайт: www.kerluxe.ru

 

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