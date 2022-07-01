Детская инклюзивная студия «Сны Алисы»: итоги сезона и творческие планы

• О студии

Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» появилась в 2019 году как волонтёрский проект. Всё началось с идеи 16-летней Этель Симкиной: сделать спектакль, в котором играли бы дети с ОВЗ. Этель Симкина и Любовь Ковалева пригласили режиссёра Никиту Малышева – и уже скоро начались репетиции спектакля по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Первыми артистами спектакля стали дети с ОВЗ - подопечные Благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализовывался при поддержке сети клиник «Семейная».

В процессе репетиций дети раскрывались и раскрепощались, они более свободно общались и быстрее социализировались. В итоге получился очень интересный спектакль «Сны Алисы», премьера которого состоялась 23 мая 2019 года в Малом зале ГЦСИ. Успех вдохновил на дальнейшую работу – так возникла студия, название которой дал первый спектакль. В марте 2020 года сеть клиник «Семейная» зарегистрировала благотворительный фонд «Семейная в помощь», в котором одну из важнейших благотворительных программ представляет Детская инклюзивная студия «Сны Алисы». Студия была зарегистрирована как авторский проект БФ «Семейная в помощь».

Во время пандемии работа студии проходила в онлайн-формате, но все очень ждали полноценных репетиций. Осенью 2020 года дети снова встретились и начали работу над новым спектаклем «Колыбельная Пушкина». 1 июня 2021 года состоялся премьерный показ «Колыбельной», а 24 мая 2022 года – «Сны Алисы. Новая версия».

В студии занимаются дети с разными проблемами. И каждый из них через игру и через искусство получает то, что нужно именно ему! Дети с задержкой речевого развития улучшают речевые навыки, учатся внятно выражать свои мысли. Дети с ДЦП учатся принимать свои особенности через призму индивидуальности. Помимо приобретения нужных коммуникационных навыков репетиции в студии помогают детям и в очень простых (но для них сложных!) бытовых моментах. Например, дети с РАС, у которых нарушено сенсоневральное восприятие, принимают далеко не любую повседневную одежду. Через работу с театральным костюмом такие дети научились более лояльно относиться к обычной одежде и обуви.

Очень важно то, что в студии «Сны Алисы» вместе занимаются ребята с нарушениями развития и нормотипичные. За счёт этого возникает полноценная инклюзия и формируется модель реального общества. Ребята адаптируются к общению со сверстниками, у них появляются новые друзья, они вместе приобретают полезные навыки и формируют привычки, учатся помогать друг другу.

Родители детей с ОВЗ отмечают, что репетиции способствуют повышению успеваемости в школе, вызывают интерес к изучению нового, расширению кругозора.

• Об итогах театрального сезона 2021/2022

24 мая 2022 года на сцене Нового пространства Театра Наций студия представила премьеру одноименного спектакля – «Сны Алисы. Новая версия». От первой версии эта постановка отличается тем, что в ней занято 17 артистов – детей с ОВЗ – одновременно. Ещё трое ребят участвовали в репетициях как дублёры. Появились новые герои, сцены, новые режиссёрские решения.

В следующем сезоне спектакль «Сны Алисы» также будет показываться один раз в месяц на разных театральных площадках Москвы. Спектакль «Колыбельная Пушкина» останется в репертуаре.

Вход на спектакли студии свободный по предварительной регистрации: организаторы студии убеждены, что важна доступность спектаклей. При желании каждый может в любой момент поддержать юных артистов финансово, сделав пожертвование на сайте организатора студии – Благотворительного фонда «Семейная в помощь».

Ещё одно важное достижение студии в прошедшем сезоне – показ спектакля «Колыбельная Пушкина» на 26-м Международном театральном фестивале «Русская классика» на сцене театра «Камерная сцена» городского округа Лобня. Коллектив студии стал первым инклюзивным участником за все годы существования фестиваля. Первая реакция жюри и зрителей была неоднозначна: двое зрителей ушли из зала, увидев на сцене детей с особенностями развития, а члены жюри оказались в некотором замешательстве. Художественный руководитель студии Никита Малышев отреагировал просто: оценивать спектакль нужно также, как и остальных участников, на общих основаниях. В итоге студия «Сны Алисы» получила дипломы «За лучший актерский ансамбль» и «За режиссёрско-педагогическую работу», а Никита Малышев был отмечен Специальным призом молодёжного жюри. Это стало серьезным достижением не только в развитии студии, но и в развитии самого фестиваля.

• О наших внеклассных мероприятиях

В студии «Сны Алисы» для детей регулярно проводятся мероприятия, направленные на общее развитие детей и формирование команды. Это встречи с музыкантами и артистами, походы в театры, цирк и парки развлечений, совместные прогулки.

Так у детей расширяется кругозор и появляется дополнительный интерес к культуре: чтению книг, знакомству с изобразительным искусством, истории, музыке.

Начало новогодних каникул в этом году студийцы отметили походом в Кидбург.

А третий театральный сезон студия завершила прекрасным подарком, сделанным Цирком Никулина: 30 билетов на программу «Почти серьезно…", посвященную 100-летию Юрия Никулина. Ребята были в абсолютном восторге. И решили обязательно познакомиться с творчеством Великого Клоуна более подробно.

И, конечно, каждая репетиция студии заканчивается чаепитием, на котором дети обсуждают и свои идеи по спектаклю, и просто новости. Ребята часто вместо гуляют, а иногда даже ездят на каникулы. Такие мероприятия, общие прогулки укрепляют дружбу между детьми, развивают у них понимание важности поддержки друг друга, умение выслушать товарищей и поделиться своими новостями и эмоциями.

• О поиске помещения

Пока у студии «Сны Алисы» нет собственного помещения. Каждый раз занятия проходят на разных площадках: найти подходящий зал очень проблематично. Ведь должно совпасть сразу несколько факторов: локация, доступная среда, лояльность к детям с ограниченными возможностями здоровья (а любые дети обычно активные и громкие, в особенности, в группах), и, конечно, условия аренды.

Руководство студии обратилось за помощью к нескольким депутатам, в том числе к актёру и депутату партии «Новые люди», члену Комитета Госдумы по культуре Дмитрию Певцову. Однако официального ответа не последовало, а помощники депутата Певцова предложили массу вариантов, правда, не подходящих. Очевидно, что пока для них вполне конкретный запрос о помощи детям с инвалидностью и развитии инклюзивной культуры важен только на словах, но не на деле.

Однако руководители студии «Сны Алисы» не отчаиваются и продолжают поиски помещения. И верят, что новый театральный сезон студия сможет начать в стабильных условиях, ведь неравнодушных людей гораздо больше.

• Наши планы

В середине августа в студию «Сны Алисы» будет объявлен новый набор детей с ОВЗ. В сезоне 2022-2023 появятся новые творческие направления, что поможет охватить большее количество детей и интегрировать их в социум.