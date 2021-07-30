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Модная Лена

DIEGO M представляет яркую капсулу перламутровых курток и плащей

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  • 30 Июля 202111:00

   Капсульная коллекция перламутровых курток и плащей DIEGO M специально задумана как хромотерапия для друзей бренда и вдохновлена желанием привнести яркость и позитивный настрой после долгого периода тотального мирового локдауна и пандемии. В этой капсуле, используются сверхлегкие, полупрозрачные технические ткани, переливающихся неповторимыми радужными отблесками, а также прекрасно защищающие от влаги, каждая ее модель оснащена скрытым капюшоном, вы можете просто спрятать его в молнию на воротнике. Эта капсула прекрасно защитит Вас в любую непогоду и подарит яркие эмоции и моменты.

  Современное общество ориентировано на экологичное потребление. С каждым годом все большее количество людей пытается беречь экологию, для этого дизайнеры и бренды предлагают новые идеи, позволяющие людям заботиться о нашей планете. Создатели DIEGO M Мануэла Бортоламеолли и Диего Мацци, в каждой своей коллекции предлагают большое количество изделий-трансформеров – это отличительная черта марки, Вы покупаете одну вещь, вместо трех, что выгодно с экономической точки зрения и с экологической.

  В этой капсуле стоит обратить внимание на двустороннюю куртку из водонепроницаемой технической ткани, которая, благодаря съемным рукавам, становится жилетом, получается целых 4 вещи. С одной стороны она матовая, а с другой переливается жемчужным блеском. Цветовая палитра капсульной коллекции, очень яркая и жизнерадостная от перламутрового белоснежного с голубым отливом, до бананового, тиффани и сочного апельсина.

 

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