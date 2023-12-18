Дизайнер Элла Амирханян: главный тренд 2023 года — минимализм в одежде

Вот уже более трех лет Элла Амирханян занимается созданием дизайнерской эксклюзивной женской одежды «ELLA HOVAN COLLECTION». За это время она стала владелицей бутика-ателье в центре Еревана, а ее коллекции носят женщины из разных стран мира. Конкурсы мирового масштаба, первые наряды и награды, — все это лишь малая часть профессионального пути дизайнера. О ДНК своего бренда, эксклюзивных нарядах и о собственных достижениях в сфере дизайна рассказала в интервью Элла Амирханян.

— Расскажите, когда впервые Вас заинтересовал дизайн?

— Я всегда была творческим человеком. С самых ранних лет постоянно что-то придумывала, создавала своими руками, для своих кукол делала наряды из подручных материалов. Но после я на очень долгое время забросила эту идею и долго о ней не вспоминала, потому что у меня начался уже совсем другой период — школа, институт. Но жизнь вернула меня в эту сферу. На втором курсе я вновь стала создавать интересные вещи своими руками, но уже не одежду, а объемные ободки для волос. Тогда на такие аксессуары была мода, особенно популярны были яркие цветовые решения. Через год появился тренд на браслеты ручной работы. И я увлеклась этим направлениям, создавала украшения из натуральных камней. Потом, после окончания института, я вспомнила о своих детских идеях и, возможно, мечтах, и вернулась к одежде, стала шить и создавать собственную коллекцию. То есть я постоянно нахожусь в атмосфере творчества и дизайна, просто параллельно на моем пути были и другие сферы, которые я изучала, но в итоге я вновь вернулась в исходную точку — к одежде.

— А остались ли те самые первые наряды для кукол, которые Вы шили в детстве?

— К сожалению, нет, но сейчас у меня есть дочь, которая точно так же создает наряды для своих любимых игрушек, поэтому это останется памятью, как для меня, так и для нее.

— Элла, как известно, в начале карьеры Вы проходили курсы шитья. Как этот этап повлиял на дальнейший творческий путь?

— Я живу на две страны: училась в России, в Москве, а затем в Армении. Именно в Армении еще во время учебы я создала свою первую команду. Я предложила девушкам-педагогам, которые были моими наставниками, стать частью моего проекта, чтобы вместе воплотить в реальность те идеи, которые у меня были. Они с удовольствием согласились, и это был мой первый шаг, первый рывок, который в дальнейшем помог мне создать свою профессиональную команду и первую коллекцию.

— Расскажите о Ваших первых кардиганах. Как появилась идея их создания и как они выглядели?

— Я понимала, что на рынке много различных брендов, поэтому нужно было как-то выделиться и выявить правильное ДНК своего бренда. Если честно, я долго не думала, я тогда еще не училась шить, и сразу, когда возникла идея создать свою первую коллекцию, у меня появилась мысль создать именно кардиганы. Мне казалось, что они в своем роде уникальные, потому что подходят к любому образу как к вечернему, так и повседневному. Своей идеей я поделилась с командой, и они полностью меня поддержали. Все первые кардиганы были только ручной работы. Девочки шили и создавали мою коллекцию, а я делала какие-то доработки, придумывала детали и занималась ручной работой. Мысль, что нужно выделиться и запомниться среди такой огромной аудитории, и помогла мне создать уникальные кардиганы.

— Чем запомнились конкурсы в сфере дизайна, для которых Вы шили собственные наряды?

— Конечно, больше всего мне запомнились мои показы. В конкурсах я презентовала свои кардиганы, устраивала показы. У меня было две модели: одна представляла повседневный образы — джинсы, топы, а другая как раз демонстрировала платья. Наглядно я доказывала своей аудитории уникальность своих кардиганов, которые подойдут абсолютно к любому образу. Конечно, я помню восторженные взгляды аудитории. В глазах я видела и интерес, и полное непонимание происходящего. Кто-то из зала мне выкрикивал, что это действительно волшебно, уникально и интересно. Поэтому, помимо моих показов, конечно, запомнились восторженные взгляды зрителей, аплодисменты и радость девушек. Это, действительно, помогло мне стать более уверенной в себе, и развиваться дальше именно в той сфере.

— Поговорим о Вашей коллекции. С чего обычно Вы начинаете разработку нарядов?

— В первую очередь, для меня самый важный момент — это выбор тканей. Я всегда знаю, что и из какого материала буду шить. Я закупаю ткани и уже вокруг них создаю собственную коллекцию. Отталкиваясь от выбранного материала, мы обсуждаем с командой идеи, и они начинают шить. Создаем макет, на первой примерке внимательно рассматриваем и изучаем его со всех сторон, вносим коррективы, если они нужны. И уже после всех согласований приступаем к созданию готового изделия.

— В чем главная особенность Вашего бренда?

— ДНК моего бренда — уникальные кардиганы, которые универсальны для любого стиля. Посыл моей коллекции — подчеркнуть женственность, элегантность и индивидуальность девушек. На это я обращаю особое внимание при создании каждого наряда.

— Какими нарядами из коллекции Вы гордитесь больше всего? В чем их основная «фишка»?

— Повторюсь, я горжусь, конечно, кардиганами и вечерними нарядами, потому что люблю ручную работу, а здесь она присутствует полностью. Вечерние платья расшиты бисером, и, наверное, именно в этом собственноручном и кропотливом труде и заключается «фишка» моих вечерних платьев. А главная изюминка кардиганов — эксклюзивность, потому что мы не шьем в нескольких экземплярах.

— Интересно узнать, как проходит день создателя собственной коллекции?

— Я очень люблю активную жизнь, потому что она меня всегда сильно мотивирует, никогда от этого не устаю. Мой день начинается рано, но без опозданий пока не обойтись. Отвожу ребенка в школу, а уже потом посвящаю время своим делам. Так как я работаю на две страны, обязанностей становится больше. Если я нахожусь в Армении, еду на работу, где со своей женской командой активно обсуждаю нашу новую коллекцию, изделия. Работа постоянно кипит в бешеном темпе. Также там, в Армении, у меня есть ателье, в которое я постоянно приезжаю. Параллельно успеваю общаться с клиентами, разрабатывать их идеи и заниматься производством заказанных изделий. Если же я в Москве, то постоянно нахожусь на связи со своей командой, то есть весь день практически проходит онлайн. Уже четыре года мы работаем по такой выработанной системе, которая дает успешные результаты. Половина дня вот так и уходит на все творческие и профессиональные обсуждения, девочки постоянно звонят, консультируются или предлагают новые решения, которые мы уже обсуждаем вместе. Если подытожить, то в Армении я со своей командой и клиентами нахожусь в личном контакте, а в Москве уже дистанционно.

— Какие материалы и ткани Вы используете для создания нарядов?

— Для меня это самая важная часть работы, потому что я очень люблю качество в одежде. Я всегда стараюсь использовать только натуральные ткани. Очень часто бывает, что какие-то натуральные ткани имеют свои примеси, но их выбираю только для того, чтобы они были более устойчивые в самих изделиях. В целом, 90% тканей, которые я использую, натуральные. Если мне нужен качественный шелк, я заказываю его из Индии, из Франции — кружево. То есть у меня есть определенный список стран, откуда я и заказываю натуральные материалы для тех или иных нарядов. Также в коллекции использую и брендовые ткани, потому что они задают стандарты высокого качества.

— Элла, какие можете дать советы девушкам, которые хотят найти собственный стиль?

— Нужно вытащить своего внутреннего человечка, который есть абсолютно у каждого, и узнать, какие он любит цвета, фасоны, что нужно подчеркнуть в фигуре, а что лучше, наоборот, скрыть. Таким образом девушка и сможет выявить свой стиль. В голове уже сформируется определенная идея, запомнятся цвета и важные рекомендации. Так формируется свой стиль и тот образ, который для девушки будет идеальным.

— Какие планы в новом году в профессиональной сфере?

— Сейчас активно с моей командой разрабатываем базовую коллекцию. Я столкнулась с проблемой – у многих девушек нет какого-то базового образа, поэтому мы и решили создать коллекцию, позволяющую нашему клиенту собрать полный лук. Бывают ситуации, когда девушкам сложно соединить одежду и придумать интересный образ. Надеюсь, такое нововведение в бренде в новом году поможет девушкам легко находиться в уже полностью «укомплектованном образе».

— Какие наряды и, конечно, кардиганы наиболее популярны сейчас?

— Из нашей коллекции популярны кардиганы с длинными и короткими рукавами. Большим спросом пользуется кардиган с прозрачными карманами. На мой взгляд, главный тренд 2023 года — минимализм в одежде. Конечно, всегда остаются в моде расшитые наряды, яркость образов, изделия ручной работы, но сейчас очень активно расширяется направление минимализма. Это в том числе повлияло на мои планы по созданию базовой коллекции.

— Элла, как известно, доставка коллекции происходит по всему миру. Какие самые популярные страны, где можно встретить девушек, которые носят одежду Вашего бренда?

— Отмечу три страны. Конечно, в первую очередь это Россия. Мне нравится, что у девушек стало возвращаться желание быть женственной, хотя многим иногда и хочется одеться максимально удобно и быстро. В Армении, по словам моих покупателей, наш бренд тоже достаточно популярен. Заказывают одежду нашего бренда и в Италии. А в целом в планах выходить на международный уровень, потому что есть спрос.

— Ваши ТОП 3 рекомендаций дизайнерам, которые хотят создать собственную коллекцию.

— Во-первых, дизайнер должен понять, в каком стиле он хочет работать. Это может быть и спортивная коллекция, и очень женственные наряды, то есть важно определиться с этим. На мой взгляд, это главное. Во-вторых, выявить уникальность бренда, ДНК. Сейчас огромное количество коллекций, поэтому очень сложно выходить на рынок со своей одеждой. Для этого нужно придумать что-то запоминающееся и уникальное. В-третьих, конечно, не бояться и быть уверенным в себе. Если возникла идея и качественно выполнены первые два пункта, то нужно смело идти вперед и не сомневаться в своих силах.

Беседовал Никита Матосов