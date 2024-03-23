Дизайнеры из разных стран приняли участие в самом престижном fashion событии Милана - «Promenade della moda»

Международный показ мод «Promenade della moda» вновь стал главным героем Недели моды в Милане, представив на подиуме таланты из разных стран мира. Это необычное мероприятие, которое проходит в престижном миланском районе, стало важной витриной для начинающих и признанных дизайнеров, стремящихся выйти в оживленный и конкурентный мир моды. Среди участников традиционно свои коллекции представили и российские дизайнеры.

Promenade della Moda — это ежегодное событие для всех, кто работает в индустрии моды. Неделя моды в Милане представляет собой одно из самых важных событий индустрии моды на международном уровне, предлагающая исключительную возможность повысить свой имидж и расти дальше.

Основная миссия Promenade della Moda — предоставить платформу для дизайнеров, дав им возможность продемонстрировать свое творческое видение широкой публике. Это мероприятие имеет решающее значение для стимулирования инноваций и оригинальности в индустрии моды, прокладывания новых путей и создания возможностей роста для дизайнеров, стремящихся сделать себе имя в мире моды.

«Promenade della Moda» сосредоточен на поиске культурной идентичности и стиля дизайнеров со всего мира. Это символ моды, основанной на культуре, традициях и индивидуальности каждой страны. Мероприятие создано для продвижения дизайнерских творений не только на итальянском рынке, но и на международной арене.

Молодые дизайнеры со всего мира представили свои новые коллекции, показав уникальную точку зрения на новые тенденции и инновации, которые будут определять моду в ближайшие годы. От одежды до аксессуаров – каждое изделие продемонстрировало талант, креативность и уникальность молодых дизайнеров.

На международном показе мод «Promenade della Moda» дизайнеры из Кыргызстана, Израиля, Швейцарии, Италии, Бельгии, России, Казахстана и Германии донесли до публики ценности традиционного мастерства в современном ключе.

Организатор мероприятия Лилия Тичек вела показ вместе с итальянским соведущим Даниэле Андрей, придав мероприятию нотку гламура, подчеркнув важность этого события для Милана и для всей модной индустрии.

Показ открыл швейцарский дизайнер DAVID LAFITTE PAGANO с коллекцией «FLOWER EXPLOSION» и топ-моделью Клаудией Диран. Взрыв цветов характеризует новую коллекцию от David Lafitte Pagano Haute Couture Jewerly. Большие раскрытые цветы с каскадами кристаллов, жемчуга, кораллов и бирюзы. Эти же цвета использованы в коллекции, которая варьируется из нескольких оттенков розового, коралла и бирюзы. Отличительный признак стиля, еще раз подчеркивающий связь с цветочной темы в коллекциях David Lafitte Pagano Haute Couture Jewerly.

Итальянский дизайнер Лука Хеттнер, специальный гость "Promenade della moda", в честь показа представил эксклюзивную коллекцию "SHEIKHA". Лука Хеттнер ещё молодым пришёл в мир моды, начав свою кариеру в Ferre, где он не только был дизайнером, но и сотрудничал в исследованиях тенденций для Dior. Его 25-летняя кариера многогранна, это касается не только создания его бренда и его коллекций, включая коллекцию Couture с 1997 года, распространяемой в Италии и за рубежом. Он сотрудничает в роли дизайнера и консультанта с различными компаниями, фотографами, стилистами, является доцентом в сфере моды и имидж-куратором, как дизайнер, так и визуальным художником, оставляя повсюду свой творческий и новаторский отпечаток.

В течение двадцати лет он сотрудничал с различными арабскими реалиями, включая королевские дома, а также для продвижения своих коллекций работал в качестве организатора крупных мероприятий и директора по декору свадеб. Его работы всегда имеют отпечаток уникальности и внимательного взгляда на интернациональность настоящего путешественника.

В течение 10 лет Лука работает над созданием непрерывных капсульных коллекций уникальной одежды, и для этого выпуска "Promenade della Modа" он представил эксклюзивную коллекцию "SHEIKHA", состоящую из тонкого хлопка, органзы, неосязаемой вышивки, люрекса и шелкового джерси, которые формируют и преображают коллекцию, вдохновленную реальной и эстетической силой арабских женщин, и это не только гимн женщинам, которые каждый день борются за свою независимость, но и которые не отказываются от своей женственности. Дополнил образ коллекции бижутерия, созданая дизайнером Лореной Кавалья Таддей.

Бренд одежды из Новосибирска Alex Krown поразил публику своей коллекцией. Дизайнер Alex Krown (Алекс Кроун), основатель одноименного бренда, который существует с 2021 года. Производит одежду направлений: футуризм, киберпанк, постапокалипсис. Главное кредо No Rules (никаких правил). Никаких правил в одежде, моде, стиле, самовыражении.

"Мой покупатель, это человек 21 века, который идет вперед не оглядываясь, причем идет красиво, с высоко поднятой головой. Тот который умеет мечтать и мечтать смело. Тот который может смело сказать «Я есть» и не боится быть замеченным в толпе. Наш покупатель, как правило именно такой, либо стремится таким стать."

Дизайнер Полина Тропилло из Санкт-Петербурга, создатель бренда "Queen keys"(ключи королевы) представила коллекцию весна/лето 2024 под названием "Из Северной Венеции с любовью..."

Родной город дизайнера Санкт-Петербург называют Северной Венецией, поэтому чувствуя связь между двумя городами, Полина черпала вдохновение для своей коллекции у итальянских художников, скульпторов и композиторов прошлых эпох. Под музыку Вивальди в современной обработке, русские модели дефилируют в рамках Недели моды в Милане в Международном показе "Promenade Della Moda". Изысканные ткани для коллекции были привезены также из Италии. Старинные пряжки и фурнитура, созданные мастерами из драгоценных металлов и камней, эксклюзивная ручная вышивка и натуральные меха в отделке костюмов и платьев создают неповторимость нарядов и яркость образов.

Итальянский бренд "Khleo", созданный Моникой Пагано, предпринимателем и профессионалом из региона Ломбардия, вошёл в мир моды с уникальным и эксклюзивным предложением. Это бренд, который мастерски сочетает в себе элегантность, утонченность и глубокую этическую приверженность.

Каждое изделие рассказывает историю, пропитанную страстью, качеством и экологичностью. Что делает Khleo выдающимся брендом, так это сочетание мастерства и устойчивого развития, ставящее не только итальянское мастерство на первое место, но и конкретные обязательства по защите окружающей среды. Коллекция характеризуется использованием переработанных материалов, устойчивыми методами производства, полностью произведенным в Италии. Одной из главных целей является поддержка энтузиазма и преданности делу итальянских ремесленников, которые являются одним из самых важных рычагов Италии.

Khleo родился из желания предложить изысканную и этичную моду. Коллекция создана для профессиональной женщины, живущей в ритме бизнеса, не отказывающейся от элегантности и стиля. Бренд позиционирует себя как эмблема стиля успешных женщин, олицетворяющих решительность, силу и чувственность. Капсульная коллекция, созданная для успешных женщин, которые уверенно смотрят в жизнь, представляет собой оду качеству, удобству ношения и инновациям.

Дизайнер и основатель бренда "Fama Clamosa" - Александра Кононенко из Москвы. Решительная и целеустремленная, смелая. Благодаря ее этим качествам, а также упорству, смогла с нуля создать бренд Fama Clamosa меньше чем за полгода, он стал у всех на слуху. Сейчас бренду 1,5 года - на его счету уже 5 выпущенная коллекция.

Российский бренд одежды "Fama Clamosa" стал символом высокого качества, роскоши и индивидуальности. Бренд создает одежду, которая подчеркивает вашу уверенность, элегантность и уникальный стиль. "Когда случай решает все!" - это лозунг бренда, который воплощает философию искусства и возможностей.

В Милане Александра Кононенко представила коллекцию «Оскар». Основной материал - бархат. Это фаворит среди тканей у дизайнера, с ее слов «бархат - это праздник, красота и роскошь». Ваш образ никого не оставит равнодушным. Будь это красная дорожка светского мероприятия, деловая встреча или семейный ужин. В этих нарядах вы выделитесь из толпы и воплотите ваши самые смелые модные фантазии.

На миланском подиуме выступил тандем двух дизайнеров Марии Мирмельштайн и Татьяны Синицкой из Израиля. Капсула создана в коллаборации дизайнера женской одежды Maria Mirmelstein и дизайнера аксессуаров Татьяны Синицкой «Sinita Brand».

Аксессуары - это завершающий штрих, создающий цельность и настроение. Название коллекции "Urban Soul" отражает их взгляд на образ женщины, всегда юной, смелой, быстрой, успешной, знающей себе цену, не боящейся экспериментов. Она выбирает классические цвета ( чёрный, нежный бежевый, красный и белый) и качественные ткани (шерсть, шелк, кружево), ее неординарность проявляется в выборе аксессуаров ручной работы И ещё она знает, что настоящая сексуальность не в одежде, а в восприятии жизни, в интеллекте, в чувстве юмора, в уверенности и в любви к себе. Однако, при всей ее силе, она остается нежной и хрупкой. Она настоящая, она любит жизнь.

Грузинский дизайнер Майя Тавадзе рассказала интересную история о своем бренде, воплотив мечты в реальность.

"Готика - эта та тема, которая вдохновляет меня с детства. Я выросла в Тбилиси в старинном квартале Сололаки, где на каждом шагу встречаются архитектурные памятники возведенные в стиле Готики. Мрачные и величественные, окутанные тайной - они будоражили мое воображение. Я сама жила в таком доме, чем я безмерно гордилась. Длинными зимними вечерами, созерцая языки пламени у камина, представляла, что я черная королева средневекового замка, держа в руке факел, брожу по длинным темным коридорам, спускаюсь в подземелье по холодным каменным ступеням огромной лестницы, чтобы посетить прирученных монстров сидевших на цепи.

Властные королевы, нежные привидения, утонченные принцы, немногословные рыцари в доспехах, манящие демоны - мой детские грезы превратились сегодня в персонажей моей коллекции, которая носит название Готика,и которого хочу представить в Милане на показе. Эко кожа, утонченные кружева, лязг металлических цепей, ордены и чокеры ,эстетика черного цвета вот из чего состоит моя коллекция.

Человечество обросло сегодня панцирем равнодушия, все спешат и суетятся, но на миг остановитесь и прикоснитесь к моей душе - вы получите заряд чистой энергии, которая унесет вас далеко в мире где нет проблем и где вы хоть на несколько мгновений станете всемогущими".

Лариса Булгатова-Готтшалк родом из Владивостока, но живет и создает свои творения в Германии. Бренд BUGLOR - это эксклюзивный дизайн, высокое качество и индивидуальный подход. В создании изделия используются геометрические формы и применяется метод оригами, что придает изделию эксклюзивность и уникальность! Бренд класса премиум делает женщин красивыми и яркими на любом мероприятии.

Новая коллекция Rebirth включает в себя не только несколько луков из самой первой коллекции Transformation, но и совершенно другие новые изделия. Коллекция называется Rebirth, потому что возрождает дух первой коллекции, в которой использовалась основная геометрическая форма, как квадрат. В коллекции представлены луки с фокусом на квадрат, в сочетании с красивой плиссировкой. Данная коллекция является отправной точкой в истории бренда, так как сочетает в себе одновременно геометрические формы и метод оригами. "Мы очень надеемся, что коллекция Rebirth сможет сподвигнуть женщин на внутреннее перерождение и найти себя новую!"

Коллекция DRESS_CODE дебютирует со своей первой коллекцией, созданной по идее Андреа Гоббин, основателя журнала DRESS_CODE. Общей нитью, безусловно, является мастерство изготовления одежды, разработанного от А до Я, чтобы его можно было полностью адаптировать как к деталям, так и к материалам и цветам.

Коллекция DRESS_CODE охватывает весь мир нарядов в каждом элементе: от одежды до аксессуаров, от обуви до парфюмерии. На подиуме вы можете увидеть капсульную коллекцию DRESS Code, вдохновленную цветами кораллов, обитающих в морских глубинах, песком пустыни и энергичной и взрывной ближневосточной ночью, полностью сделанной в Италии.

Эта коллекция называется «Нимфа в пустыне», потому что в ней заключена красота жизни и природы. Ношение этой индивидуальной одежды придает уверенность, чувственность и решительность женщине, которая носит ее на подиуме и в жизни. Одежду можно приобрести напрямую через Интернет, как в готовом виде, так и в индивидуальной версии через сайт электронной коммерции.

Адиля Ботабаева, лауреат международных премий, модельер, магистр дизайна одежды и основатель Первого в Казахстане бренда трансформеров YANG LAIN. Адиля получила серьезное академическое образование в Малайзии (Degree in Fashion and Retail design) и Италии (Raffles Milano Instituto Moda E Design), получила уникальный зарубежный опыт в культовых компаниях — Chanel, Furla, Julien McDonald и Toms.

Дизайнер принимала участие в London Fashion Week, Singapore Fashion Week, Kuala Lumpur Fashion Week. Она входит в список 50 лучших дизайнеров Малайзии, а также в десятку лучших инновационных дизайнеров, представленных Adidas x Woolmark. С июня 2023 года коллекции бренда YANG LAIN успешно продаются в шоу-румах в городе Токио в Японии. В Феврале 2024 года коллекция дизайнера была представлена на Международном показе "Promenade della Moda" в рамках Milan Fashion Week.

В Казахстане работы Адили Ботабаевой высоко оценили на конкурсе New Generation Open Way, где она выиграла «Приз зрительских симпатий», после чего успешно представила свои коллекции уже в 6 сезонах KFW. Кроме того в рамках KFW, Адиля представила коллаборации с такими брендами как A’SU и Forte Bank.

YANG LAIN - первый бренд трансформеров в Казахстане. Концепция бренда - это осознанность, как производителя, так и потребителя. Создание функциональных трансформеров - это способ уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду, ведь одна вещь может преобразоваться в несколько совершенно разных по дизайну и функциональности предметов одежды и аксессуаров.

Многие дизайны в коллекциях бренда выполнены в технике Zero-Waste: по максимуму использованы все остатки материала, модели легко модифицируются под носителя.

Лина де Ланг – самый молодой дизайнер из Бельгии, ей только исполнилось 15 лет, она представила коллекцию "Metamorfosi". Чудо состояний, переходящих одно в другое сродни чуду превращения неторопливой гусеницы в неподвижную куколку, которая затем трансформируется в эфемерно–прекрасную бабочку — яркое крылатое существо.

Такие метаморфозы всегда завораживали человека, поскольку он хотел видеть в них отражение собственных духовных или физических изменений в сторону прекрасного. Они дарили ему надежду на то, что придет время — и он… оторвется от земли и поднимется в озаренные светом сферы вечности.

Науке известно более 150 тысяч бабочек и каждая из них уникальна — символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, способности к превращениям и трансформации. Именно бабочки, с их легкостью и способностью к постоянной трансформации, стали главным источником вдохновения в работе над очередной коллекцией, получившей название «La Métamorphose».

«Метаморфозы» — это рассказ о перевоплощении, о множестве ролей, которые уготованы нам в современном мире, где всегда хочется быть разным. И каждый наш день — это маленький спектакль, в котором мода помогает нам перевоплотиться и предстать в новом амплуа.

Идея метаморфоз выражена в игре «старых» и новых фактур: классический бархат здесь мирно соседствует с драйвовым денимом, который, в свою очередь, органично дополнен экокожей, ставшей визитной карточкой «зеленого» взгляда на мир.

Тема бабочек раскрыта в деталях — это напоминающие усики бусы, подчеркивающие геометрию окраса цепи, детали платьев, отсылающие к крыльям, ну и, конечно, сами «героини», накоротке превратившиеся в аппликации… Здесь нет прямых цитат, а все строится на намеках, ассоциациях и полутонах, ведь бабочки — натуры эфемерные и загадочные. Сегодня ты еще — застывшая куколка, а завтра — метаморфоза… И вот уже ты летишь.

Метаморфоза — это наиболее общее понятие для процессов, происходящих во Вселенной, как следствие — в окружающем нас мире и нашем собственном микрокосмосе. Меняются формы и стили, ритмы и настроения.

И каждое мгновение мы встречаемся с тем, что еще недавно считалось абсолютно непостижимым. Искусственный Интеллект, полеты на Марс, сумасшедшие скорости стали неотъемлемой частью нашего бытия. Ученые утверждают, что новейшие разработки избавят людей от старения, смерти и неизлечимых болезней.

Мы живем, словно между двумя мирами. С одной стороны — крепко держась за прошлое, с другой — устремляясь в будущее. И постоянно забываем о том, что новое может вырасти только на месте старого. Следовательно, нужно уметь его отпускать, разрешая себе все новые и новые трансформации.

И хочется верить в то, что обязательные метаморфозы случатся с каждым из нас, и мир вокруг станет фантастически прекрасным — сродни экзотической бабочке…

Художник-дизайнер Ирина Гиричева представил коллекцию «Искусство в повседневной жизни». «Моя страсть к шарфам, палантинам и платкам связана с тем, что каждый из них можно интерпретировать, как произведение искусства, которое можно носить на шее».

И именно этот союз между искусством и модой сделал шарф идеальным подарком во многих случаях, особенно когда вы выбираете изделия ручной работы, характеризующиеся живописью и фантазией.

Роспись по шелку – довольно трудоемкий процесс. От эскиза на бумаге до готового шарфа. Этот процесс подобен рождению ребенка, вкладываешь в него всю душу, в результате получаешь совершенно уникальный предмет. Шарф представляет собой картину из легкой ткани, сочетающий в себе стиль и практичность.

Очень интересную коллекциию представил Бренд «MARGA» (Россия, г. Владивосток). Создатель бренда Марго Авоян(Лукинец) – дизайнер, участник и победитель международных конкурсов дизайна и моды в Корее, Китае, Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске и Владивостоке, трижды обладатель премии президента РФ . Долгое время работала в авангардном направлении, далее создала бренд MARGA.

Бренд мусульманской одежды сочетает в себе смелые авангардные образы, интегрированные в прет-а-порте. Главная идея бренда в том, что мусульманская одежда может быть выразительной и прогрессивной.

Вдохновением для коллекции «Восточные муссоны» послужил симбиоз азиатской и восточной культур. Азиатское - смелое прогрессивное, а восточное - таинственное и завораживающее. Существующие восточноазиатские муссоны образы в коллекции многослойные, обволакивающие, разнофактурные, из таких материалов, как кожзам, кожзам лаке, неопрен, органза, жаккардовые ткани.

Promenade della Moda завершился показом бренда "İrem Ünsalan" из Киргизстана. Дизайнер Ирина Унсалан с детства рисовала одежду, со школьного возраста мечтала создать свой бренд и продолжала рисовать эскизы образов для друзей, создавала наряды для шоу.

В 2021 году создала коллекцию вечерних и коктейльных нарядов для Burana Fashion Week (Неделя моды в Киргизстане). В том же году создала бренд İrem Ünsalan. За 2 года выпустила 5 коллекций женской одежды , молодежной, национальной в стиле Номад (фэнтези), женской 50+, верхняя одежда из шерсти австралийского мериноса. Создает также аксесуары и вышивки для образов.

В Милане Ирина Унсалан представила коллекцию « Цветок пустыни». Коллекция была создана спонтанно, для женщин одаренных яркой внешностью, к которой нечего добавить кроме деталей, созданных из натуральных тканей и камней, имеющих магические свойства.

Образы созданы из индийского дикого шелка, который имеет свой натуральный золотистый цвет и все его оттенки, индийского дикого жаккарда и парчи. Наряды расшиты натуральными камнями ( авантюрин золотй песок, янтарь, тигровый глаз, авантюрин черный). Но успех мероприятия часто зависит еще и от поддержки и помощи спонсоров и партнеров. Благодарим всех их за поддержку, которая позволила провести это мероприятие с успехом.

Мы рады были видеть компанию Borrelli&Partners в номинации «Главный спонсор». Областью деятельности компании являются: организация и содействие обычному и экстраординарному бизнесу, национальная и международная налоговая помощь, юридический и бухгалтерский аудит, управление и планирование человеческих ресурсов, а также управленческая и финансовая помощь и реструктуризация долга.