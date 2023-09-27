Долой бюстгальтеры! Или нет? Разберемся с врачом Дмитрием Блиновым

3 сентября 1914 года американка Мэри Фелпс Якоб получила патент на изобретение бюстгальтера. В какой-то момент девушке очень надоел корсет, и она стала использовать самодельную конструкцию из двух платков и ленты, которую и запатентовала. И сегодня бюстгальтеры являются неотъемлемой частью жизни любой женщины. На тему “носить или нет” существует множество споров и предубеждений. Так одни представительницы прекрасного пола утверждают, что отказ от ношения этой части белья стал хорошим решением для их тела. Но в одном ли чувстве комфорта или дискомфорта дело?

Мы обсудили тему ношения бюстгальтеров с экспертом, сертифицированным пластическим хирургом, выполняющим широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела, Дмитрием Блиновым, и задали ему несколько вопросов:

Многие женщины носят бюстгальтер каждый день. Какие плюсы и минусы для состояния груди в этом есть?

Я знаю, что сейчас ведется много споров и дискуссий по поводу того, нужно ли носить бюстгальтер на постоянной основе. Занимаясь маммопластикой уже более 12 лет, с уверенностью могу сказать, что системное ношение правильно подобранного бюстгальтера обезопасит женскую грудь от нежелательного птоза и деформации груди. Белье все-таки удерживает грудь и ограничивает ее движение, например, во время занятий спортом.

Неправильно подобранный бюстгальтер может наносить урон, так как постоянно пережимает, и сдавливает грудь. При длительном ношении такого бюстгальтера это может негативно сказаться не только на состоянии груди, но и приводить к болям спины, ограничениям дыхания, болям в груди и плохой осанке.

Как вы уже упомянули, сейчас становится очень модным женское движение, призывающее девушек не носить бюстгальтеры (или носить редко / носить мягкие топы-бюстгальтеры без чашечек и косточек). Поддерживаете ли вы это движение?

Нет, не поддерживаю, так как главный смысл его ношения состоит в поддержании женской груди. Но носить можно любой бюстгальтер, какой нравится вам. Если девушка любит бюстгальтер с косточками, то, конечно, необходимо давать груди отдых от него. А вообще я предпочитаю рекомендовать своим пациенткам бесшовные бюстгальтеры.

Каким должен быть идеальный бюстгальтер с точки зрения врача?

Идеальный бюстгальтер должен соответствовать нескольким ключевым факторам: