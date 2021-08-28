Драгоценный цветок – новая коллекция «Иола» от Ювелирочки

Чарующее название ювелирного камня «иолит» произошло от греческого слова «ίο» – фиалка. Именно этот самый ценный оттенок камня стал основой для новой коллекции золотых и серебряных украшений «Иола» от интернет-магазина «Ювелирочка».

Коллекция тематически разделена по стилистике. В ней представлены классические модели из золота, где титульный камень обрамлен россыпью бриллиантов. Украшения из серебра выполнены с восточными мотивами, драгоценную мозаику которых дополняют цветные полудрагоценные вставки родолитов, турмалинов, хризолитов, агатов и аметистов.

Для иолита характерен интенсивный плеохроизм – это оптический эффект изменения цвета камня от бледно фиолетового до насыщенного синего оттенка в зависимости от угла зрения, что всегда ценилось у ювелирных мастеров. Традиционная огранка Круг в полной мере раскрывает игру света этого редкого драгоценного камня в серьгах и кольцах коллекции.

Благородная необыденная палитра камня сделает украшение коллекции заметным гостем на любом официальном или вечернем мероприятии, создавая шлейф таинственности и роскоши своей обладательнице.

Все украшения с натуральными камнями требуют более тщательного ухода, чтобы сохранить их надолго. Высокая устойчивость минерала к царапинам - 7,5 из 10 по шкале Мооса вместе с износостойкостью делает такое украшение подходящим для повседневной носки, которая, тем не менее требует бережного отношения к камню.

Рекомендации ювелирного стилиста, эксперта компании «Ювелирочка» Анастасии Фисенко:

Иолит стал очень модным камнем благодаря тому, что попадает под несколько ювелирных трендов.

Одним из устойчивых длинных трендов в ювелирной моде является тренд на яркий, насыщенный цвет. Иолиты со своим глубоким фиалковым тоном максимально хорошо ложатся на эту тенденцию. Встречаются различные оттенки иолитов. Уходящий в индиго темно синий цвет камня будет хорошо работать с джинсовой одеждой классического цвета. Более фиолетовые оттенки этого минерала выиграют от сочетаний с одеждой зеленого изумрудного цвета.

У многих иолиты ассоциируются с цветом ночного неба и космосом. А всё, что связано с темой космоса, в ближайшие несколько лет будет набирать обороты. Стоит обратить внимание на холодные оттенки иолитов именно в белом металле, если этот комический тренд тебе близок. Именно поэтому иолиты будут органично сочетаться с белой сорочкой, футболкой, платьем.

И, конечно же, глубокий иолиты цвета индиго с фиолетовым подтоном – это точное попадание в тренд на мистику! Всё, что связано с миром тонких материй, тысячелетиями работало через драгоценные камни. Даже не погружаясь глубоко в символику цвета, не зная свойств камня, ты можешь почувствовать помощь иолитов во многих начинаниях. А кто из нас не нуждается сейчас в дополнительной поддержке и защите?