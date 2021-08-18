Драгоценный конструктор

Ювелирочка представила эксклюзивную линейку золотых украшений с бриллиантами-солитерами. В ассортименте представлены классические серьги-пусеты и кольца с драгоценными камнями от 0,5 до 1 карат традиционной огранки «Круг». На каждый бриллиант предоставляется сертификат качества международного образца GIA – Геммологического института Америки, гарантирующего заявленные характеристики камней и его природное происхождение.

Помимо готовых моделей каталога, Ювелирочка оставила за покупателями возможность индивидуального подбора бриллиантов по характеристикам 4С. Под различные дизайны каст и шинок, исполненных из белого или красного золота, менеджер-консультант предложит камни различной каратности и чистоты. В совокупности это влияет на большую или меньшую стоимость готового изделия, но никак не отражается на его привлекательности. Изготовление украшений под заказ – бесплатная услуга, которая займет не более 14 дней и не потребует от покупателя внесения предоплаты.

Кольца солитеры — это популярная разновидность элегантных в своей простоте украшений с одним крупным бриллиантом. Такое украшение с драгоценным минералом наивысшего показателя твердости – 10 по Шкале Мосса – останется с вами раз и навсегда. Бесцветные бриллианты с высоким показателем преломления света вместе с минималистичным дизайном основы делают такие серьги и кольца универсальной ювелирной базой, не требующей индивидуальных стилистических решений.