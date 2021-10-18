Дубайский шик - AMWAJ ROTANA

Несмотря на страшилки о строгостях в борьбе с ковидом в Эмиратах, я все-таки рискнул опять нанести визит в так полюбившийся мне район Дубая... Дубай Марину с ее великолепной набережной и пляжем... и совершенно не пожалел об этом... Ну во - первых - несомненно превосходный широкий и ухоженный пляж со всеми бытовыми удобствами и кучей кафешек... во-вторых - совершенно замечательный по расположению отель с удобным бассейном и своим выходом прямо к общественному пляжу... примерно в ста метрах от бассейна... ну и в третьих, весьма высокими стандартами самих номеров и ресторанов отеля... Еще по прошлым приездам меня всегда очень радовали стандарты самых простых номеров - от 35 до 40 метров... с прекрасным набором мелких бытовых удобств( вода, чайник, кофе, чай, фен, халат, тапочки... большой телевизор - который я так и не включил ни разу...) а дополнительным преимуществом в этом году является открывшаяся в Дубае Всемирная выставка EXPO 2020 (будет работать с октября по март 2022 года). Я например завис там на 3 дня почти... 185 павильонов почти всех стран мира... Кстати - от отеля пешочком до метро около 10 минут и прямой поезд до выставки - всего около 40 минут "от порога до порога" - самый адекватный способ бюджетно доехать до выставки... Ну пляж - и виды из всех номеров на Пальму... отдельный плюсик... а вот вам "лайфхак" --- вдоль пляжа новая совершенно комфортная дорожка к мостику прямо на остров напротив окон отеля... там уже огромный выбор открывшихся магазинов, ресторанов, кафешек и изумительная подсветка ночью... а вновь прибывших ждет и еще один аттракцион - 21 октября обещают запустить наконец -то самое большое в мире колесо обозрения... так что теперь гулять по вечерам можно как вдоль канала или по набережной - но и на этот остров... А для любителей уединения - мой совет брать "клубные" номера - на 24 этаже для них совершенно замечательный клубный лаунж с напитками и закусками, с открытым огромным балконом и шикарным видом на залив...