Эффективные продукты для естественного сияния кожи

Весной и летом особенно хочется лёгких текстур, свежести и естественного сияния кожи, не перегруженной множеством косметических средств. В этом материале расскажем от двух увлажняющих кремах для сияния кожи от Herbalife Skin и Eveline Cosmetics.

Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния кожи от Herbalife Skin, 50 мл.

Мультифункциональный увлажняющий крем усиливает естественное сияние кожи. Кожа выглядит сияющей даже без макияжа.

Способствует сокращению внешних проявлений мимических и возрастных морщин всего за 7 дней

Кожа выглядит более сияющей и гладкой всего через 7 дней

Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов

Подходит для всех типов кожи.

Без добавления парабенов.

Состав:

Витамин В3

Витамины-антиоксиданты С и Е

Экстракт сока Алоэ вера

Масло семян подсолнечника

Экстракт акмеллы

Масло макадамии

Оливковое масло

Сезамовое масло

Экстракт цветков ромашки аптечной

Экстракт грецкого ореха

Экстракт розмарина

Кукурузное масло

Применение:

Наносите после очищающего средства, тонизирующего лосьона и антивозрастной сыворотки.

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ YOU’RE A STAR от от Eveline Cosmetics

Уже после 1-го применения значительно насыщает кожу влагой и придает ей здоровый блеск молодости. Кожа выглядит отдохнувшей, сияющей и полной энергии.

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ:

• Технология ILLUMIGLOWTM гарантирует моментальный длительный эффект сияющей и ухоженной кожи.

• Биосовместимая гиалуроновая кислота придает упругость, глубоко увлажняет и связывает влагу.

• Стабильный bioВИТАМИН C осветляет кожу, придает ей блеск.

• ПИОН уменьшает видимость пигментации.

• МАСЛО КОКОСА разглаживает и поддерживает оптимальный гидробаланс.

• КОМПЛЕКС ПРЕ- и ПРОБИОТИКОВ укрепляет уникальный микробиом кожи.

· не блокирует поры

· веганский продукт

· тестирован дерматологически.