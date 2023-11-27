Эффективные продукты для идеального тела

Кожа тела склонна к сухости, к шелушениям и раздражениям и нуждается в не менее бережной заботе и внимательном уходе, чем лицо и руки. Ассортимент продуктов по уходу за телом многогранен и обширен. В этом материале мы расскажем о двух эффективных средствах.

Крем-баттер от Lifecode

Крем-баттер обеспечивает полноценный уход за кожей тела в домашних условиях. Насыщенный состав средства позволяет восполнить недостаток влаги в коже, повысить тонус кожи и вернуть ей восхитительный внешний вид.



Ценнейшим компонентом баттера является экстракт смолы дерева кротон (в активной дозировке 3%), который уже сотни лет используется в традиционной медицине Перу и имеет доказанную эффективность в ведущих лабораториях США, Японии, Германии и Франции. Косметические средства на его основе по своему действию заменяют некоторые инъекционные процедуры. Экстракт смолы дерева кротон улучшает регенерацию кожи, стимулирует синтез коллагена, оказывает мощнейшее антиоксидантное действие.



Комплекс масел (ши, миндальное, пальмовое, макадамии) богат ненасыщенными жирными кислотами и витаминами. Он глубоко увлажняет кожу, питает необходимыми микроэлементами и повышает её эластичность. Помимо этого, масла оказывают антиоксидантный эффект, способствуют регенерации кожи и защищают её от негативного воздействия внешних факторов.



В результате регулярного применения баттера для тела от «lifecode»:



кожа становится увлажнённой и подтянутой,



уменьшаются признаки целлюлита,



восстанавливается работа естественных защитных барьеров кожи.



Лёгкая тающая текстура крема быстро впитывается, не оставляя чувство липкости.

Pravilnaya Kosmetika - Груша & Сандал - парфюмированный увлажняющий легкий крем-баттер для ухода за кожей тела, рук и ног, с маслом ши и ниацинамидом, регенерирующий

Сияющий Крем Груша и Сандал от бренда Pravilnaya Kosmetika, для тела обеспечивает интенсивное увлажнение и питание кожи, сглаживает неровности и успокаивает покраснения и раздражения. Идеальное средства для ухода за кожей тела, рук и ног .

Благодаря уникальным свойствам, он помогает приподнять и уплотнить кожу, оставляя приятный аромат и снимая отечность. Делает кожу нежной и бархатистой. Парфюмированный увлажняющий крем-баттер для тела придаст вашей коже мягкость, гладкость и здоровый вид. Его легкая текстура питает кожу и возвращает ей естественное сияние и упругость. Кроме того, наш крем помогает бороться с сухостью, трещинами на коленях, пятках и локтях, восстанавливая защитный барьер и водный баланс кожи.



Наслаждайтесь ароматом, который помогает расслабиться и улучшить эмоциональное состояние. Этот активный регенерирующий крем идеально подходит для использования после душа или ванны. И не забудьте, что этот легкий регенерирующий крем баттер можно использовать не только для тела, но также и для лица, шеи и декольте. С первого применения вы заметите мгновенный эффект увлажнения и питания, ваша кожа станет более увлажненной, гладкой и эластичной. Используйте кокосовый крем филлер для тела ежедневно, чтобы добиться максимального результата.

Масло ши обладает питательным и увлажняющих свойством, делая его идеальным компонентом для крема для тела. Оно глубоко проникает в кожу, увлажняет ее и оставляет ощущение мягкости и гладкости. Также имеет успокаивающие и антиоксидантные свойства, помогая уменьшить воспаление и защитить кожу от свободных радикалов. Кроме того, масло ши помогает улучшить эластичность кожи и уменьшить вид морщин, делая кожу более упругой и молодой.

Аллантоин обладает мощными успокаивающими и регенерирующими свойствами. способен увлажнять и питать кожу, одновременно усиливая процесс ее регенерации. Он помогает смягчить и снять раздражение, а также способствует заживлению ранок и царапин. Улучшает текстуры кожи, делая ее более гладкой и мягкой на ощупь. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, аллантоин помогает справиться с различными проблемами кожи, включая сухость, шелушение и покраснения.

Ниацинамид имеет противовоспалительные свойства, которые могут помочь уменьшить акне и воспаление на коже. Поможет сократить морщины и линии на коже, делая ее более упругой и молодой.

Экстракт груши также улучшает цвет кожи и осветляет пигментные пятна благодаря своему содержанию альфа-гидроксикислот (АГК), которые помогают удалить омертвевшие клетки кожи и стимулируют обновление клеток.

Экстракт сандала также может помочь предотвратить появление акне и бороться с бактериями на коже.