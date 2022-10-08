Екатерина Ивлиева: «Все хотят продлить молодость и красоту, но никто не хочет рисковать своим здоровьем»

Время невозможно повернуть вспять: старение - закон природы. Но временем можно и нужно управлять, замедляя необратимые процессы. Современный тренд в уходе - неинвазивные аппаратные процедуры и безинъекционное омоложение. Компания Skindex - является одним из лидеров неинвазивной косметологии, инновации бренда совершили революции в области безинъекционного омоложения лица. Абсолютно безопасные и атравматические процедуры при салонном и домашнем уходе дают потрясающий эффект! Среди поклонников бренда огромное количества звёзд театра, кино и шоу-бизнеса: Нонна Гришаева, Анастасия Гребёнкина, Ирина Медведева, Ирина Салтыкова, Анна Ардова, Екатерина Волкова, Лариса Вербицкая, Мария Романова, Алиса Толкачёва, Елена Ищеева, Анна Невская, Теона Дольникова и многие другие звёзды очень ценят Skindex, так как процедуры бренда обладают как быстрым Wow- эффектом, так и накопительным пролонгированным действием.

Основатель компании Екатерина Ивлиева в этом интервью рассказала об уникальных конкурентных преимуществах Skindex, поделилась деталями салонного и домашнего ухода и раскрыла подробности новой инновационной линии косметики, которую бренд выпустил буквально на днях.

Косметология с детства была Вашей мечтой или Вы пришли в эту сферу уже в осознанном возрасте? Расскажите, когда «Искусство Красоты» появилось в Вашей жизни и стало профессией?

Ранее я успешно работала в телекоммуникационной компании, мы с партнером активно развивали стартапы, участвовали во всех проектах Москвы по малому бизнесу, вели собственные инновационные проекты. Нас, как предпринимателей года, награждал Сергей Собянин.

В определённый момент мы сменили сферу деятельности и сфокусировались на индустрии красоты. Мы отправились на выставку в Южную Корею и обнаружили там очень интересную методику. У нас возникла идея не

просто внедрить Корейскую методику в России, но и модернизировать её. Чтобы грамотно курировать проект и досконально разбираться во всех сегментах, я обучилась на косметолога. Все хотят продлить молодость и красоту, но никто не хочет рисковать своим здоровьем. Поэтому на данный момент инъекционные методики уходят на второй план - все хотят оставаться молодыми без вреда для здоровья. На сегодняшний день проекту Skindex более шести лет, мы активно растём и развиваемся. Мало кто о нас не слышал в России: наши точки присутствуют не только во всех городах миллионниках, но и в небольших городах, городах поселкового типа. Нашей методикой активно интересуются страны Израиля, Кипра, Франции. Они делегируют врачей, которые приезжают у нас обучаться. На сегодняшний день это не только бизнес, а образ жизни: для меня Skindex - третий ребёнок, который мы успешно растим и развиваем.

Расскажите о Вашей компании. В чём уникальное преимущество предлагаемых Вами продуктов и оборудования?

Философия компании Skindex в том, что мы против агрессивных вмешательств с побочными эффектами: мы за естественное омоложение. Все наши препараты высокоактивны, безопасны, сделаны по стандартам. Почему мы интересны рынку? Мы поддерживаем Российских производителей, поэтому оборудование производим на территории нашей страны в городе Зеленоград. Препараты мы импортируем из Южной Кореи, работаем напрямую, без посредников, поэтому нашим клиентам всегда предлагаем оптимальные цены: средний чек на оборудование от 10 до 60 тыс. рублей. С нами работают огромное количество салонов красоты и частных косметологов.

Мы правильно понимаем, что Ваша методика создана и запатентована в Корее, но в России Вам удалось модернизировать инновацию?

Методика разработана в Южной Корее, на протяжении 5 лет, с 2008 по 2013 год там же разрабатывали состав Cleopine. В Корее вывели первое в мире ферментированное соединение, которое содержит 28 пептидов. Препарат низкомолекулярный и ионизированный, поэтому под давлением аппарата Skindex он легко внедряется в кожу и быстро впитывается. Методика базируется на методе барофореза. За счёт многофункционального состава запускается естественное омоложение всех клеток. На Российский рынок было трудно выйти с упрощённой методикой, поэтому мы дополнили эту процедуру.

Безинъекционное омоложение Skindex – это комплексная процедура, состоящая из трёх этапов. Первый этап

— газожидкостная атравматическая чистка лица, второй этап – внедрение препарата Cleopine методом барофореза без травмирования кожных покровов и болевых ощущений. Данный этап по эффективности заменяет традиционные мезотерапию и биоревитализацию. Только без уколов, синяков и отеков. И третьим этапом мы ввели аппаратный косметический 3D массаж. То есть, в одной методике мы объединяем не только барофорез – внедрение сыворотки под давлением, как в Корее, но и еще два дополнительных этапа.

Наша процедура даёт как мгновенный WOW-эффект (максимум результата за 40 минут - здесь и сейчас), так и обладает накопительными свойствами.

Возможно ли приобрести оборудование для домашнего использования или концепция подразумевает применение исключительно в салонах и клиниках?

Да, возможно. Мы предлагаем сегмент профессионального оборудования для салонов красоты, сегмент полупрофессионального оборудования для начинающих косметологов, и третий сегмент - портативный домашний аппарат. Профессиональное оборудование, как я уже сказала, специально для нас производят на заводе в городе Зеленограде Российские инженеры. Портативные (домашние) и полупрофессиональные аппараты производят по нашему спецзаказу на заводе в Китае по прямому контракту. Оборудование для домашнего использования удобно для клиентов - у него компактный дизайн, мобильность. Его очень любят многие знаменитости, у которых нет времени регулярно ходить в салоны красоты, но которым важно каждый день хорошо выглядеть. Прибор совместно с препаратом Cleopine cнимает отёки, даёт свежий цвет лица, питает и увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщины.

Одно из ноу-хау компании Skindex - маска Elysien по работе с мышцами лица для профессионального и домашнего использования. Чем обусловлена высокая эффективность продукта?

Маска Elysien - корейская разработка, продукт премиум-сегмента, классалюкс.

Продукт двухфакторного действия: Первый фактор - гармонично подобранный состав на основе пептидов, оказывает мультифакторную коррекцию эстетических проблем. Второй фактор - пластифицирующее свойство: маска застывает на лице и образует очень плотный каркас, благодаря чему расправляются все морщины и образуется очень чёткий контур лица. Когда маска застыла, ее каркас создаёт изометрическое давление на кожу, в этот момент мышцы находятся в статическом напряжении, благодаря чему начинают активно работать. А так же за счёт эффекта сдавливания идёт мощный лимфодренажный эффект, тренируются и укрепляются стенки сосудов. Маска показана не только в качестве быстрого экспресс-лифтинга, но и с точки зрения долгосрочной коррекции возрастных изменений. Каждая последующая маска даёт мощный накопительный эффект, поэтому любую процедуру нужно делать курсом. Многие знаменитости особенно любят этот продукт, который даёт как быстрый эффект, так и работает на долгосрочную перспективу.

На какую целевую аудиторию рассчитаны Ваши продукты, есть ли вариации по возрасту? Какой ценовой сегмент?

По возрасту нет ограничений, так как все препараты базируются на новых технологиях. Пептиды рекомендованы на возраст 27+. Косметологи в салонах красоты всегда обращают внимание не только на возраст, но и на клинические показания - кто-то в 20 лет выглядит на 35, а кто-то в 40 лет выглядит на 20: всё всегда косметологами подбирается индивидуально. Что касается домашнего ухода, то лучше ориентироваться на возраст 27+.

Так как ферментированный препарат Cleopine работает с акне 1 и 2 степени, иногда косметологи применяют нашу косметику и для подростков, чтобы уменьшить высыпания на коже. Все препараты высочайшего уровня с международными стандартами качества, это премиальные продукты. Как поставщики, мы держим доступные цены - наша принципиальная позиция в том, чтобы наше оборудование и продукты могли позволить себе не только знаменитости, но и люди среднего достатка. Ценовой сегмент на процедуры варьируется в зависимости от городов, салонов, косметологов. Если говорить об оборудовании: профессиональная линейка, в среднем, стоит от 40 до 60 тысяч рублей, полупрофессиональное Китайское оборудование - от 20 до 30 тыс. руб, портативное домашнее оборудование - от 10 тыс. рублей.

Компания Skindex является постоянным участником выставок в сфере индустрии красоты. Насколько такой вид коммуникации полезен для развития бренда?

Шесть лет назад, когда таргет в социальных сетях ещё не был так популярен, выставки были основной площадкой для узнаваемости бренда в профессиональной нише. Наш рынок базируется на b2b -формате: косметологи, салоны красоты. Звёзды, СМИ - это прекрасно, таким образом, о нас узнают многие клиенты. Но не все, увидев в СМИ или у звёзд наше упоминание, идут в салон красоты и спрашивают про услугу. Выставки являются главным пространством, благодаря которому нас массово и быстро узнал профессиональный рынок. В каждом крупном городе 1-2 раза в год проходят масштабные выставки: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов на Дону, Симферополь, Волгоград, Белгород и другие города. Мы были практически на всех выставках и продолжаем в них участвовать. Например, в Москву на InterCHARM прилетают врачи не только из России, но и из Европы - за 3-4 дня через выставку проходит около 30 тыс. человек. Это повышает узнаваемость, за счёт чего популярность нарастает с каждым днём. Но выставка - это не только узнаваемость бренда для потребителя, это всегда полезные знакомства - здесь мы налаживаем коммуникации, которые помогают нам двигаться дальше и развиваться.

Например, на одной из выставок 6 лет назад мы познакомились с известным российским учёным. На тот момент мы были озабочены поиском завода, который будет производить для нас оборудование. Оказалось, что лучший друг этого учёного возглавляет один из крупнейших заводов (о котором я уже упоминала), он познакомил нас с ним, и мы теперь активно и продуктивно сотрудничаем.

Буквально на днях Вы выпустили собственную линии косметики. Как возникла идея производить свою косметику? Расскажите об ассортименте косметического бренда.

Идея производить свою линию косметики возникла в эпоху ковида, когда начались проблемы с логистикой и мы не контролировали ситуацию. Например, один завод в Корее, с которым мы сотрудничали, закрылся. Когда началась пандемия, я, как предприниматель, понимала, что нужно внедрять импортозамещение. Мы наняли врачей-дерматологов, технологов и начали разработку линии. Сложность при разработке заключалось в том, чтобы удержать в стабильности многокомпонентный состав. Врачи создали целую концепцию, которая получилась по-настоящему уникальной. Мы тестировали продукт 2 года и сделали конкурентоспособный бренд премиального качества.

Линия Active line торговой марки Skindex - мощный продукт, в котором используются уникальные инновационные ингредиенты и дорогая швейцарская отдушка.

Косметическая линия создана с целью пролонгировать салонный уход. Работа косметолога - 30% успеха: всё остальное - то, что клиент использует дома. Если у Вас не будет домашнего ухода, то все результаты нивелируются. Например, после чистки зубов у стоматолога, мы же регулярно чистим их дома. А если будем злоупотреблять кофе, крепким чаем, то эффект долго не продержится. Нам нужно создать дополнение к салонному уходу и мы создали линейку из 6 уникальных продуктов. Каждый из флаконов содержит огромное количество рабочих компонентов, это активные, высококонцентрированные бустеры.

Состав линейки:

Обновляющий гель для умывания. Он выполняет несколько функций: устраняет загрязнения/косметику; подготавливает кожу к более глубокому проникновению активных ингредиентов и стимулирует функционально значимые системы кожи для активизации работоспособности клеток перед нанесением последующих уходовых средств.

Гоммаж-скатка с Keratoline™ и алоэ линии Active Line глубоко очищает кожу и обновляет эпидермис, не повреждая кожу, одновременно оказывает успокаивающее и увлажняющее действие.

Лимфодренажный тоник линии тонизирует кожу, запускает репаративные процессы, значительно укрепляет сосуды, снимает отёки и покраснения, оказывает миорелаксирующее действие, лифтинг эффект, а также подготавливает кожу для усиленного действия ингредиентов в последующих косметических средствах.

Крем для лица интенсивное преображение воздействует на все звенья процесса старения или других негативных изменений кожи, затрагивая все её структуры и сосудистую сеть одновременно для обеспечения выраженного и долговременного эффекта молодой, сияющей и здоровой кожи.

Крем для век мультивосстановление улучшает параорбитальную зону, воздействуя на все причины появления эстетических недостатков, оказывая влияние одновременно на сосуды, дерму и эпидермис.

Не сомневаемся, что высококачественная линия Active line торговой марки Skindex станет косметическим бестселлером. При высочайшем премиальном уровне мы будем назначать оптимальную цену на рынке, чтобы каждый мог позволить себе данный уход - это наша принципиальная позиция и мы не собираемся от неё отказываться.

Беседовала Бурулева Юлия

Фотографии предоставлены компанией Skindex