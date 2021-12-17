Эко-фестиваль #ПоколениеВосстановления прошёл в Москве

Фестиваль был организован РусКлиматФондом вместе с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) при информационной поддержке Информационного центра ООН.

Фестиваль начался с пресс-бранча с участием ЮНЕП, ФАО, РусКлиматФонда и представителями бизнеса, которые стремятся к углеродной нейтральности, восстанавливая леса вместе с волонтёрами - Росбанка и компании SYNERGETIC.

С приветственным словом выступил Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве. Он призвал больше говорить о проблемах, которые грозят человечеству в связи с истощением ресурсов Земли.

“Задача восстановления экосистем - общая задача. Со своей стороны мы гарантируем самую активную поддержку и готовы выступать площадкой, где соединяются усилия правительств, гражданского общества, людей доброй воли и, разумеется, бизнеса. В рамках ответственного поведения бизнеса экологическое направление сейчас является главным. Чтобы мы, чиновники и бизнес, вели себя ответственно, нас нужно подталкивать. Мы призываем НКО быть активней и предъявлять к нам самые высокие требования”, - отметил он.

Владимир Михеев, пресс-секретарь московского Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией, рассказал о роли Организации в восстановлении экосистем. Он подчеркнул, что жизненно важно помогать природе вернуть утраченное и нами растраченное – не только, чтобы накормить голодающих, но и для того избежать в будущем конфликтов из-за ресурсов.

“Если мы не научимся в ближайшее время действовать солидарно и совместно, то впереди нас ждут серьезные проблемы. Состояние почвенных, земельных и водных ресурсов достигло критического. Научное сообщество считает, что “система уже на пределе”. Она столкнулась с тройственной угрозой: это пагубные последствия изменения климата, загрязнение окружающей среды и утрата природных ресурсов. Мы “проедаем” наши ресурсы. Сегодня мы потребляем их в 1,6 раза больше, чем планета способна воспроизвести”, - добавил он.

Владимир Мошкало, руководитель Представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Российской Федерации рассказал о мероприятиях, которые планирует провести организация в следующем, юбилейном, году. Он обратил внимание на то, что ближайшие 10 лет будут иметь решающее значение для восстановления экосистем. Это то время, когда ещё можно предотвратить вымирание миллионов видов флоры и фауны, а также избежать катастрофических изменений климата.

“Жизнеспособность и разнообразие экосистем Земли - это основа здоровья, процветания и благополучия человечества. Потеря и деградация естественной среды обитания растений и животных поставили на грань вымирания около 1 млн видов. И нам решать - стать поколением восстановления или ввергнуть планету в природно-климатический кризис”, - сказал он.

Восстановление лесов - одна из эко-инициатив Росбанка. Сотрудники вместе с волонтёрами в разных регионах выходят сажать деревья на территориях, где лес пострадал от природных катастроф.

“Устойчивое развитие является одним из ключевых элементов новой стратегии развития группы Росбанк до 2025 года. Что бы мы ни делали внутри компании или поддерживая наших партнеров, мы всегда думаем о том, как минимизировать свое влияние на окружающую среду – это одна из наших первоочередных задач, которая пронизывает все сферы деятельности компании: от проработки сделок «зеленого» финансирования, работы с ответственными поставщиками до строительства инновационного и экологичного офиса и высадки деревьев. Ответственный подход к ведению бизнеса сегодня является не просто данью времени, это обязательное условие работы любой компании, позволяющее внести позитивные изменения в экологическую повестку”, - отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

На пресс-бранче также выступила Любовь Вдовых, специалист по международной и экологической сертификации компании SYNERGETIC, рассказав о принципах организации и об инициативе #ПланетаДыши, в результате которой должен появиться 1 млн деревьев на месте погибших лесов.

“Сегодня каждый простой человек становится свидетелем климатических изменений - видит их своими глазами в родном городе, ощущает влияние на себе и здоровье своей семьи. Это неминуемо должно привести к каким-то действиям. Все слои общества: от принимающих решения до потребителей, согласуя свои действия, имеют надежду на то, что результат все же появится, и мы выйдем за границы только лишь обсуждения проблемы. Наша компания убеждена, что бизнес-сообщество несет большую ответственность за происходящее и обязано работать на опережение. Мы несём ответственность за то, какую продукцию передаем человеку в руки, как он должен поступить с упаковкой после, ответственность должна распространяться за весь жизненный цикл продукта, каким бы он ни был”, - подчеркнула она.

Марианна Мунтяну, президент РусКлиматфонда поделилась успешным опытом объединения бизнеса, государственных структур и общественности для восстановления лесов и смягчения последствий глобального изменения климата.

“Только в этом году мы посадили вместе с партнёрами и неравнодушными жителями России более 500 тысяч деревьев. Но на этом мы не собираемся останавливаться. В наших планах - 1 млрд деревьев до 2050 года”, - отметила она.

На фестивале прошёл показ эко-моды «Поколение, выбирающее эко-будущее». В шоу приняли участие экологически ответственные бренды Murcott, Ecoolska, Petrichor, Ракоши, LARONDO.

Эко-лекторий прошёл с участием проектов “Собиратор”, Vegetarian.Ru и программы по экопросвещению РусКлиматФонда. Эко-просветители остановились на том, что такое “углеродный след” и зачем его нужно сокращать, каким образом можно достичь “Zero Waste” и как организовать раздельный сбор отходов, а также зачем нужно быть сознательным во всём, чтобы сохранить жизнь на нашей, пока ещё зелёной, планете.