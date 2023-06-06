Эксперты арт-кластера «Таврида» стали гидами для гостей открытия Академии «Меганом».

В качестве гидов в этот день выступили почетные гости Академии «Меганом» и эксперты арт-кластера «Таврида»: директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, сооснователь и креативный директор российского бренда SL1P, управляющий директор коммуникационного агентства Pure Marketing, бизнес-консультант Владислав Иванов, дизайнер и основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин, стилист, знаток моды и предприниматель Владислав Лисовец, PR и маркетинг директор бренда CHAPURIN, бизнес-консультант Антон Копылов, основатель проекта ARTпатруль Юрий Омельченко.

Экскурсанты окунулись в многовековую историю юго-восточного побережья Крыма, ознакомились с 27 гектарами первой очереди строительства Академии творческих индустрий «Меганом» и наглядно убедились в том, что здесь созданы все условия для полноценного творческого процесса и развития креативных индустрий в России. Совсем скоро творческая молодежь со всех страны приедет в Академию, чтобы создавать настоящее российское искусство, ведь «Меганом» станет ядром молодежного туристско-просветительского курорта.

«В прошлом году я видел только “скелеты” этих зданий и даже не представлял, что через год можно так отстроить. Конечно, это фантастическое зрелище! Мне уже очень хочется вдохновить ребят - слушателей Академии, поделиться с ними своим опытом. Любое обучение, если человек в нем сам заинтересован и мотивирован на успех, приносит свои плоды. По-другому быть не может.» – поделился Владислав Лисовец.