Еще ближе: бренд YOU WANNA запустил мобильное приложение

Для всех любителей трендового шопинга бренд YOU WANNA подготовил отличный подарок – разработал и запустил собственное приложение для смартфонов. Теперь совершать покупки, составлять модные луки, получать уведомления о новинках и следить за изменениями в мире моды стало еще проще. В честь запуска бренд опубликовал съемку, созданную искусственным интеллектом - известной нейросетью Midjourney.



YOU WANNA приглашает всех модных энтузиастов присоединиться к использованию своего нового мобильного приложения, чтобы наслаждаться неограниченными возможностями выбора трендовой одежды из широкого ассортимента предложений от бренда. С этим приложением каждый пользователь сможет создать свой индивидуальный стиль и выразить себя через моду. Покупатели всегда смогут быть «в теме» новостей бренда, а также быстро совершать покупки. На онлайн-площадке представлены все товары YOU WANNA - от дерзкого стритвира до элегантного смарт-кэжуал.



Также в приложении можно связаться с брендом, оформить возврат, добавить товар в избранное или в корзину, посмотреть историю заказов и, самое главное, включить уведомления, чтобы не пропустить акции от YOU WANNA.



Вместе с анонсом запуска мобильного приложения, бренд YOU WANNA представляет имиджевую съемку, созданную с помощью Midjourney. Она вдохновлена эстетикой киберпанк-культуры, японскими мотивами и роботизированностью. Акцент сделан на индивидуальном стиле и свободе в самовыражении. Снимки созданы с помощью современных технологий - искусственного интеллекта – и демонстрируют истинную красоту дизайна.