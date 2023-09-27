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Если идеальный образ для спорта то - everrever

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  • 27 Сентября 202315:36

Найти яркие, качественные вещи для занятия спортом задача не из простых. 

В поисках костюма с идеальной посадкой Екатерина Смольникова, известный филантроп, автор серии полезных детских книг, основатель благотворительного проекта “Play & Help” и детского реабилитационного центра «Без границ», в 2021 году основала бренд одежды для активного образа жизни - everrever. 

“Невозможно жить без мечты. Если у человека есть мечта, он начинает ставить перед собой цели и идет к ним, преодолевая все преграды! Если у нас закончатся мечты, то ничего не останется. Именно поэтому мы назвали бренд “всегда мечта” - как напоминание, о том что нельзя бояться мечтать” - рассказывает Екатерина Смольников

Основная миссия everrever - показать, что российский бренд может отвечать высоким стандартам качества и дизайна. Именно для этого мы разрабатываем свои авторские принты, чтобы дать возможность выбора каждой женщине быть разной, красивой и свободной.

Сама Екатерина поклонник спорта, поэтому костюмы созданы так, чтобы в них было удобно посещать тренировки. В палитре цветов - яркие и красочные оттенки, а лекала позволяют не ограничивать себя в ношении костюмов от everrever только в спортивном зале, но и дополнять ими повседневные образы! 

В числе друзей бренда можно встретить: 

Ольга Бузова, Виктория Демидова, Мария Абашова, Мария Грудина, Мария Фурсова, Алина Буре, Екатерина Аскерман, Ирина Оганова, Полина Сидихина и многие другие! 

 

Если вы смелая, сильная, стильная и не боитесь ярко заявить о себе -смело заглядывайте на сайт everrever и ЦУМа, а также оффлайн точках: 

  • World Class (4 клуба в Москве)

  • ДЛТ (Санкт-Петербург)

  • Golden Mile (Москва)

  • ТК Estate mall - магазин Na Style boutique (Москва)

  • Первая линия (Санкт-Петербург)

  • Пассаж (магазин Modername) (Санкт-Петербург)

  • Subbota (Санкт-Петербург

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