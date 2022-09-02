Эспадрильи и лоферы Doucal`s с пляжей Амальфитанского побережья
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02 Сентября 202208:02
Мужская летняя коллекция Doucal’s по-новому интерпретирует традиции, отвечая потребностям сегодняшнего дня и сочетая в себе ручное мастерство, технологии и индивидуальную отделку с экологически чистыми процессами устойчивого развития. Одной из тем коллекции является «Летняя волна», демонстрирующая как классические коды сначала растворяются и деконструируются, а затем реконструируются и возрождаются волной свежего модного воздуха, как например, замшевые эспадрильи Malta с прострочкой ручной работы и резиновой подошвой, покрытые веревкой контрастного цвета или пенни лоферы Sailor. Традиции пронизывают всю коллекцию дендизмом в стиле «Талантливого мистера Рипли», ведь именно на пляжах Амальфитанского побережья сформировался тот самый свободный дух коллекции Doucal’s. Веревочные подошвы, характерные для расслабленных эспадрилий, соседствуют с культовыми туфлями с двойной
пряжкой и дерби, а Sailor вдохновлены днями, проведенными в море среди великолепных скал Фаральони и недалеко от берегов Капри. Модель демонстрирует фирменную технологию Sacchetto, которая придает обуви непревзойденную гибкость и эластичность. Для этого мастера разрезают и соединяют подкладку так, словно это перчатка. После ее присоединяют к верхней части для обертывания. Затем подошва и верх сшиваются, образуя единое целое. Получившаяся обувь не только гибкая, мягкая, но и прочная с уникальной посадкой.
Обувной дом Doucal's был основан в Монтегранаро и первоначально представлял собой небольшую обувную мастерскую, созданную Марио Джаннини. В 1973 году мастерская превратилась в полноценную компанию, и в последующие десятилетия, благодаря Джанни и Джерри Джаннини, постоянно увеличивала свой оборот, пока не достигла своего нынешнего размера. Doucal’s сохранили семейные кустарные технологии, которые придают бренду эксклюзивное очарование и оригинальное качество Made in Italy, но, в то же время, компания использует современный и инновационный подход, включающий в себя использование самых передовых процессов в производстве обуви.
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