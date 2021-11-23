Мир моды притягивает и завораживает, не оставляя равнодушных. А показы дизайнеров по всему миру превращаются в незабываемые шоу и самые громкие события. Отличная возможность первыми узнать все о трендах нового сезона, открыть для себя новых дизайнеров и окунуться в мир светской жизни столицы – посетить неделю моды Estet Fashion Week.

С 18 по 24 ноября гостей ждет атмосфера грандиозного и знакового события fashion индустрии в рамках 20-го юбилейного сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

В этом сезоне Неделя моды открылась показом коллекции для тех, кто любит и умеет жить, работать, отдыхать, и путешествовать! Для тех, кто любит спорт, шик и никогда не выходящую из моды элегантность, помноженную на доступность, универсальность и практичность от звездного дизайнера и певицы Анжелики Агурбаш.

В первый день свои коллекции показали дизайнеры различных направлений - детскую, вечернюю, повседневную элегантную моду... коллекции шляп и аксессуаров.