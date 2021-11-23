Вопросы этики в основе сотрудничества специалистов модной индустрии: дизайнеры и стилисты

Не так давно глава и сооснователь ЦДД Рената Мансурова опубликовала пост :







В нем буквально сказано следующее (пунктуация орфография автора сохранена):

"СТИЛИСТЫ! Пост обращен к вам и ко всем, неравнодушным к российскому fashion



Честно, мы устали от бессовестного, регулярного обмана нашего магазина=наших дизайнеров представленных в ЦДД, со стороны стилистов!

Для тех, кто не в курсе, наши московские стилисты не придумали ничего лучше, как покупать на свои фотосессии и сьемки уникальную дизайнерскую одежду из ЦДД, а после сьемок - возвращать под предлогом «не подошло клиенту/мужу не понравилось»



Мы уже писали как то раз пост на эту тему, в надежде что донесем важную мысль до стилистов: локальным брендам ОЧЕНЬ сложно отшить коллекцию, ее разработать, ее запустить в реализацию.. Это очень затратно как материально, так и эмоционально: бывает, что лекала переделывают пл 10-15 раз, стоимость 1 лекала доходит до 100.000 р, постоянный поиск тканей, постоянный поиск производств, которые отошьют в срок… Когда стилисты покупают вещи под свои проекты, а потом приносят сдавать- это приравнивается к обесцениванию труда дизайнеров, школы стилистов до сих пор пропагандирует идею «купил-отснял-сдал»!



Сегодня я, основатель ЦДД Рената @renata_renatova в очередной раз наткнулась на пример, когда стилист известного блогера миллионника @irinushshshka купила в ЦДД пиджак (конструктор с разного цвета рукавами) , отсняли с блогером выпуск для ютюб канала и принесли сдать, якобы не подошел!



У меня ко всем стилистам вопрос: а вы не думали переложить ситуацию на саои услуги? Я приглашу стилизовать съёмку, вы поработаете 12 часов, а я не заплачу.. ну вот потому что так…- как вы отреагируете?? Вы думаете для чего дизайнеры отшивают вещи?? Для того что бы вы их использовали на съёмках? Серьезно?



Я знаю, что на ЦДД подписаны любящие стиль и моду девушки, и я знаю, что для вас, вашей картины мира такое недопустимо! Поэтому у нас все возвраты- от стилистов!



Сегодня я приняла решение, и надеюсь что наши честные подписчики поддержат в моем решении- теперь я буду принимать вещи только после экспертизы. Да, я осознаю что это расходы, я это понимаю и принимаю это решение.



Моя миссия, миссия ЦДД - продвижение российских и стран СНГ талантливых брендов и я не позволю стилистам обесценивать их работу и труд!

Я хочу уважения к труду!"





"Вы думаете для чего дизайнеры отшивают вещи?? Для того что бы вы их использовали на съёмках? Серьезно?" (с)



Рената, продолжительное время связанная с индустрией моды, не может не знать о том, что для рекламы товара съемка - основной и нетъемлемый процесс для продаж. И дизайнерских изделий - особенно.



Другой вопрос: как следует этично и эффективно взаимодействовать специалистам индустрии, и что принципиально важно для успешного сотрудничества.



Эта тема споров никогда остро не проявлялась ранее, но, судя по тому, что по прошествии нескольких недель споры не утихают, тема стала весьма актуальной.



Мой комментарий под публикацией ЦДД заинтересовал стилиста и журналиста издания Daily storm (коллегу, по сути), и я сочла необходимым изложить в своем материале объективные факты, касающиеся этой проблемы, и сделать это максимально взвешенно, объективно, без агрессии.



Да, мы, стилисты и художники по костюмам, иногда встречаемся с отказами, и некоторые коллеги поступают так, как рассказывает Рената. Лично я считаю действия коллег, которые обманывают дизайнеров, некорректными и нечесными, если те покупают вещи якобы для себя лично, а на самом деле - на коммерческие съемки или на светский выход, чтобы потом сделать возврат. Когда просят бесплатно на творческий проект, а снимают коммерческий и высокобюджетный, а дизайнер/бренд не получает ни благодарности, ни заработка. Это неэтично и нечестно.



Однако, встречается ещё и такой вариант, и он не может быть объеком критики и негодования:

стилист действительно приобретает вещь для клиента, под запрос. Есть категория клиентов или ситуации, когда клиенты не могут или не желают тратить время на поиск и примерки со стилистом, и они заказывают услугу у своего персонального стилиста. Стилист принимает денежные средства под обязательства (расписку), приобретает выбранные или желаемые вещи и отправляет их клиенту. Клиент, даже если вещь идеально подошла по размеру и прочим параметрам, имеет право передумать и отказаться от покупок или их части. Причины могут быть разными и это - законное право покупателя. Если подобное происходит, стилист, если он обеспечивает своему клиенту высокий уровень сервиса, конечно же, помогает своему клиенту вернуть вещь: делает это ЗА СВОЕГО КЛИЕНТА. Магазин обязан принять вещь в соответствии с действующим законодательством. Стилист имеет право и должен сообщить причину возврата и если вешь в идеальном состоянии, закон на его стороне,- ни магазин, ни дизайнер не должен остро реагировать на ситуацию, потому что стилист поступает честно и законно, действуя в интересах своего клиента. Да и не важно, что он - стилист. В данном случае он - такой же покупатель. Клиент стилиста может сделать это лично, и что это меняет? Будут ли, в этом случае, осуществлены нападки на стилиста?



Разумеется, если дизайнер не желает сотрудничать ни по бартеру, ни безвозмездно, ни за аренду,- это огорчает, но это уже его законное право. Причина - скорее всего, негативный опыт, и не единожды ("Мы устали от обмана стилистов", где ключевым очевидно является слово "устали" (цитата ЦДД).



Всегда нужно ДОГОВАРИВАТЬСЯ, и работать ЧЕСТНО.

Если стилист забирает вещь на коммерческий проект, он должен обращаться к дизайнеру именно с этим запросом и заключать взаимовыгодную сделку. Продавец может предоставить вещи по бартеру или безвозмездно, но он имеет право знать истинные цели запроса.

Другое дело, когда стилист ищет вещи не на свои собственные проекты, а в проекты, на которые его наняли (ТВ, Продюсерские центры и т.д.) И, имея уже длительный успешный опыт такого сотрудничества,ТВ или продюсерский центры, уже имея хорошие связи с Домами моды, дизайнерами, брендами, сами благополучно решают эти вопросы, предоставляют гарантийные письма, условия, выгодные обеим сторонам, и проблем нет.

Но иногда бывает и так: какая-то "звезда" ТРЕБУЕТ от стилиста/кинокомпании/журнала конкретную вещь, иначе проект под угрозой срыва. Или "звезды" или прочие заказчики, стремясь получить высокобюджетный проект, вынуждают стилистов идти на некорректные шаги. Их не беспокоит репутация, т.к. "крайним" будет, в этом случае, стилист. Стилист, особенно в условиях кризиса, тоже должен зарабатывать достойные гонорары, потому что выполняет сложную интеллектуальную и физическую работу в больших объемах и, зачастую, в очень сжатые сроки. Он оказывается перед непростым выбором: высокий гонорар за проект, в который он уже вложил немало усилий на этапе подготовки, но при этом появляется высокий риск потери репутации, или срыв проекта (для него лично), финансовый провал, но зато честь, как говорится, сохранена. Он потеряет гонорар, потому что на проект, частично подготовленный им лично, пригласят другого стилиста, которого пока репутация беспокоит намного меньше, чем сумма гонорара.

Также бывает так, что вариантов найти альтернативу желаемым вещам - нет. Или их не желают рассматривать.

К счастью, подобное - редкость, но тем не менее...



Но ни для кого не секрет, что вещи для крупных коммерческих съемок, берут, в основном, в так называемом масс-маркете. С этим нет проблем, если все в идеале, и крупные бренды этого сегмента работают по такой схеме. Издержки (невозвратные единицы) покрывает заказчик съемки или Продюсерская компания/ТВ.

Конечно, можно возразить, что это тоже неправильно, но тогда, во-первых, вопрос не к стилистам, а к обстоятельствам и организаторам съемки, но это практикуется десятки лет во всех странах. Просто обычный потребитель, видя рекламу по ТВ или интервью в программах, не имеет привычки и интереса задумываться над темой: чьи же вещи на героях и телевидущих?! Его интересует предмет рекламы.

А во-вторых, одежду в магазинах масс-маркета (среднеценовой сегмент), не говоря уже об "эконом-классе" ранее уже перемерили десятки, если не сотни, людей, и часть, возможно, вернул кто-то из покупателей. Все об этом знают, но никто не возражает при покупках, несмотря на очевидность факта массовых примерок.



Но есть существенное отличие ситуаций с обычными покупателями, которые, к слову, сами нередко покупают вещи для выхода, не срезая и пряча бирки, а позже делают возврат: стилисты, в отличие от рядовых покупателей, очень бережно относятся к любым вещам, вне зависимости от класса. Например, на этапе подготовки образов к съемкам: воротнички и области подмышкек проклеиваются малярным скотчем и специальными вкладышами для подмышечной области (такие продаются в аптеках и интернет-магазинах), и после съемок вещи почти всегда в идеальном состоянии. А если вещь испачкали или испортили, то вопрос решается выкупом (самостоятельно или через "продакшен" списывается как невозврат). Если вещи не из масс-маркета, то еще предлагается оплата химчистки/ремонта, но только с согласия партера (дизайнера, бренда), который предоставлял изделия на съемку, в которой он фактически прямой согласованный участник.







Большинство стилистов, художников по костюмам, работают честно, с дизайнерами или владельцами мультибрендовых магазинов, которые, в большинстве случаев, охотно сотрудничают. Также мы работаем с киностудиями и используем свои собственные костюмерные.

Да, у стилиста в силу профессиональной необходимости много вещей и аксессуаров, и иногда стилистам достаются в дар наряды и украшения от брендов и дизайнеров, опять же, благодаря сотрудничеству. Стилисты часто получают хорошие скидки от дизайнеров и брендов. Это является показателем эффективного взаимодействия, благодарности и даже дружеских отношений.

Эффективное взаимовыгодное сотрудничество необходимо всем, и брендам (дизайнерам), в частности - им тоже нужна "живая" и постоянная реклама, всем им нужны клиенты-покупатели. И желательно - постоянные. А как эффективнее представить свои изделия, если не в рекламе, рекламной съемке или модном показе?



Возвращаясь к вопросу: кто больше прав, кто виноват и как избегать конфликтов? Это вопрос простой: только честность и взаимное уважение - основа работы. Дизайнеры даже вне кризисной ситуации вкладывают много труда, ручного, в том числе, на изготовление редких, уникальных вещей. Это работа не одного месяца и не несколькоих людей. Нужно уважительно относится к их труду. Но, может быть, стоит делать образцы изделий (сэмплы) специально для рекламы и съемок? К сожалению, очень немногие это практикуют, фактически единицы, и их найти непросто.









Логичное, компетентное и разумное мнение.





Отдельным пунктом обсуждения данной проблемы следует отметить, что данная проблема стала основой со стороны ряда дизайнеров и владельцев магазинов, которые, пользуясь опытом конфликтных ситуаций, сами становятся нарушителями законов. Так, к примеру, у того же ЦДД, на фоне недовольства действиями конкретных людей, появилось странное правило:

покупатель (любой) имеет право вернуть товар надлежащего качества только в течение 3 дней.



...вот это новость!..







И также была видеозапись, где глава и сооснователь ЦДД убеждала слушателей в том, что намерена принимать вещи только после экспертизы (имеет право), но при наличии чека (по закону кассовый чек необязателен для возврата). А также, почему-то, сочла, что имеет право отказать в возврате, предложив лишь замену.

И, конечно же, здесь налицо нарушение действующего законодательства.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» покупатель вправе вернуть неподошедшую одежду в течение 14 дней, если товар без брака (и если просто покупатель передумал, не подошел в итоге по размеру, оказался не подходящим к туфлям или сумке, возникли внезапно финансовые сложности и покупка явно станет лишней). Если же товар с браком, то вернуть его можно в течение всего гарантийного срока, который устанавливает производитель или продавец.

В общем случае продавец сначала предложит обменять неподходящую вещь на аналогичную другого размера или фасона. Если покупателю ничего не подойдет или не понравится, тогда ему обязаны вернуть деньги. Даже если покупатель просто изменил решение по причине вышеизложенных вероятных обстоятельств, ему обязаны вернуть средства: альтернативу он вправе принять или не принять, закон не следует трактовать некорректно: главное условие по закону – вещь, предназначенная для возврата, должна сохранять товарный вид, включая целостность ярлыков ярлыки, фирменных этикеток.

Можно ли вернуть вещь после 14 дней? Только при наличии брака, что устанавливается независимой экспертизой.



Исключением являются случаи, когда вешь изготавливалась по персональному заказу при отсутствии брака. Такие изделия возврату не подлежат и покупатель вправе требовать возврата только в случае, когда он докажет посредством экспертизы наличии производственного брака.

Возврату также не подлежат чулки, колготки, носки, нижнее белье.



Продавец не имеет законных полномочий изменять сроки и условия, установленные действующим законодательством. Но у него есть право отказать в принятии возврата, если покупатель (кем бы он ни был) является виновником приобретенных дефектов товара. А вопросы этики и коммуникации в рамках сотрудничества, о которых говорилось выше - правило негласное, но необходимое. При взаимном честном и уважительном отношении сторон всегда можно договориться.

Всегда, а тем более в наше непростое время, необходимо заботиться о корректных взаимоотношениях и о собственной репутации, которую выстроить непросто, а утратить - легко.