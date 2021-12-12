Ежегодная премия ГРИМЁР ГОДА - это уникальное ежегодное шоу грима и спецэффектов, организатором которого выступает Школа художественного грима «Estel Shine» на базе киноконцерна «Мосфильм».

Руководитель школы грима «Estel Shine» Эстель Семенчук опять собрала своих друзей на показ выпускных работ...

Это событие - настоящий праздник художественного мастерства и выдумки. Грим: сценический, киногрим, пластический, комбинированный... Гости увидели широчайшую палитру возможностей мастеров этой профессии.