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Алексей Бобровский

Ежегодная премия ГРИМЁР ГОДА

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  • 12 Декабря 202109:50

Ежегодная премия ГРИМЁР ГОДА - это уникальное ежегодное шоу грима и спецэффектов, организатором которого выступает Школа художественного грима «Estel Shine» на базе киноконцерна «Мосфильм».

Руководитель школы грима «Estel Shine» Эстель Семенчук опять собрала своих друзей на показ выпускных работ...

Это событие - настоящий праздник художественного мастерства и выдумки.  Грим: сценический, киногрим, пластический, комбинированный...  Гости увидели широчайшую палитру возможностей мастеров этой профессии.

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