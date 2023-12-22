Фантастический символ 2024 года от российского бренда Дефиле

Сильный, мудрый, благородный, энергичный, великодушный, прекрасный… Всеми этими эпитетами восточная традиция издревле описывает Дракона — единственное фантастическое животное в китайском календаре. В отличие от европейского фольклора, не слишком лестно отзывающегося о Драконе, в Юго-Восточной Азии принято считать его олицетворением всех добродетелей и положительных качеств. Родиться в год Дракона — большая удача. Но даже если кому-то не удалось появиться на свет в год Дракона, можно привлечь могущество и мудрость этого сказочного создания, сделав его своим талисманом. С давних пор на Востоке одежду часто украшали изображениями Дракона, и этот обычай популярен и по сей день. Такая вещь — отличный подарок к наступающему Новому 2024 году — году Дракона, решили в бренде Дефиле. И выпустили женскую пижаму с принтом в классическом китайском стиле с множеством парящих в облаках драконов.

Изящные изгибы их покрытых чешуей тел с пламенеющими гребнями складываются в прихотливый золотистый узор на черном фоне. Он словно нарисован тонкой кистью умелого каллиграфа. Пижама Дефиле сшита из тканой вискозы в классическом стиле: топ рубашечного покроя с длинными рукавами и отложным воротником и прямые свободные брюки, не стесняющие движений. Вискоза — натуральный материал, она хорошо пропускает воздух и комфортна в носке, поэтому отлично подходит для домашней одежды. Идеальный подарок — одновременно практичный и символичный.