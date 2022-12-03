Fashion-байер Зарина Абилова: «Стиль - это отражение личности и индивидуальности!»

Зарина Абилова - личность, которая на собственном примере подтверждает, что в нашей жизни нет ничего невозможного и что можно успешно совмещать работу и семью. Зарина построила успешную карьеру байера - специалисты по закупкам в fashion-индустрии в наше динамичное время очень востребованы во всех странах. И в семейной гавани у этой восхитительной женщины царят гармония и любовь. В этом интервью Зарина рассказала как совмещать карьеру и воспитание пятерых детей.

Расскажите о себе. Как вы нашли своё призвание?

Я родилась и выросла в Казахстане, получила престижное международное юридическое образование, успешно работала в бизнес-сфере, воспитывала троих детей от первого брака и даже не думала, что буду жить в Америке и реализуюсь в fashion-индустрии. Я встретила свою большую любовь, вышла замуж, через два года брака мы с супругом переехали в США и начали новую жизнь.

В Америке я родила еще двоих детей, но не была настроена быть домохозяйкой. Я привыкла иметь свой доход, а не полагаться исключительно на мужа. Супруг работает IT-специалистом в крупной компании, у меня получается зарабатывать не меньше, чем он, и вносить свой существенный вклад в семейный бюджет.

Эта сфера деятельности идеальна для тех, кто любит свободу и не хочет быть привязанным к жёстким офисным регламентам и графикам. Мы помогаем людям быть модными и стильными.

Насколько геополитическая ситуация повлияла на Вашу работу?

Как это часто бывает, кризис стал плацдармом для новых горизонтов, а санкции в какой-то степени стали катализатором для роста и развития. Число клиентов значительно возросло. Одной из главных стран в логистике стал мой родной Казахстан, где у меня налажены рабочие коммуникации.

Америка и Россия - разные часовые пояса. Как Вам удаётся жить в США, а работать, преимущественно, на Отечественном рынке?

Я делегирую обязанности. Благодаря налаженной работе с партнёрами мы успешно справляемся с разницей во времени.

Вы также делитесь своим опытом с начинающими специалистами. Расскажите о своих курсах.

Мой авторский курс «Я — buyer» окончили уже больше 300 человек. Я собрала команду профессионалов и выпустила уже три группы. Обучение проходит в онлайн-формате, является очень действенным и эффективным. После моих курсов ученики успешно реализовываются на профессиональном поприще. Уникальные преимущества моего курса в том, что я не привязываю своих учеников к себе (не создаю так называемые «пирамиды») - я даю своим ученикам базы и программу, благодаря которой они с первых дней зарабатывают сами.

Насколько важен хороший вкус в профессии байера?

Он необходим! Стиль - это отражение личности и индивидуальности. Нельзя просто следовать за модой, нужно чувствовать тренды и иметь профессиональную интуицию.

Конечно, без помощи старших детей и мужа у меня бы не получилось воспитывать пятерых детей, учиться и работать. Важно правильно распределять своё время, слышать и слушать друг друга. И тогда в короткий промежуток времени вы будете успевать гораздо больше, чем кажется возможным!

Поделитесь своими профессиональными планами.

Я убеждена, что дорогу осилит идущий, поэтому мне удаётся реализовывать то, что я запланировала. И мне это безумно интересно. Сейчас я учусь в университете USF PHD, получаю уровень доктора юриспруденции. Вероятно, буду совмещать юридическую сферу деятельности с fashion-индустрией.

Беседовала Бурулева Юлия