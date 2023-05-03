Fashion corset

Фешн сьемка дизайнерского кожаного корсета, созданного творческим дуэтом "ArTa" . Авторы фешн стилист Арина Арт и мастер по коже Татьяна Ермилова. Посвящается нашему любимому дизайнеру Александру Маккуину. Корсет создан полностью вручную из натуральной кожи, детали собраны кнопками, стилизованные розы выжжены специальной технологией вручную. Цвет морской волны доведен до совершенства специальным составом, который сохранит цвет и целостность корсета надолго. Корсет можно носить,как каждый день, так и спользовать в разныз фото и видео сьемках. Данный экземпляр первая ласточка, как надеятся авторы в бущущей большой коллекции.

Автор и и стилист сьемки Арина Арт

Изготовление корсета Татьяна Ермилова

Фотораф Юрий Кравцов

Визаж, прическа Юлия Коверга

Модель Екатерина