Fashion Day Academy Kaurtseva

В центре Москвы 27 октября состоится дефиле коллекций российских дизайнеров. Показ высокой моды - главное мероприятие осени 2023 года!

Данное событие будет незабываемым праздником для всех любителей мира fashion и стиля. Это уникальная возможность увидеть авторские работы молодых дизайнеров, которые уже сейчас имеют все шансы стать звездами мировой моды. Платья от Haute Couture всегда были знаком роскоши и эксклюзивности, самыми элегантными и потрясающими по красоте нарядами. Коллекции, созданные на корсетной основе и с применением разных технологий, выделят изящный силуэт и добавят пикантности в нежные образы.

На дефиле представят свои работы такие дизайнеры, как:

Ковалева Наталья, Павлиенко Анна, Березина Марина, Козлова Ирина Ивановна, Яблочкина Наталья, Елена Даниленко, Альберт Казимир, Рябуха Оксана, Егоровых Юлия, Сараева Наталья, Красникова Любовь, Романенко Анна, Пономарева Ольга, Ирина Михиденко, Мария Мельзетдинова, Каурцева Ольга.

Молодые звёзды русского подиума создали актуальные образы согласно своим концепциям коллекции. Показ - это как просмотр нескольких сюжетных линий, где дизайнеры, выбирая разные источники вдохновения, погружают нас в различные истории своих героев. Каждая коллекция будет отличаться уникальным стилем и характерными чертами модельера. Через свои неповторимые образы, форму и цвет дизайнеры смогли передать свою творческую мысль, которую вы сможете оценить на самом вечере.

Присутствие на мероприятии станет настоящим событием для модных гуру и любителей моды, которые могут увидеть будущих звезд fashion-мира и насладиться их уникальными творениями. Это будет прекрасный повод выгулять вечерние платья под блеск софитов и вспышки фотокамер, шанс сфотографироваться с талантливыми дизайнерами и сохранить яркие снимки с праздника на память.

А если вы смотрели модные телепередачи, на показе можете увидеть участников первого в России легендарного проекта "Подиум" (Runway) - Антона Трапезина и Ёргоса Погосяна.

Голос ведущего - знаменитый тембр TV ведущего Максима Привалова.

Организатор мероприятия - российский дизайнер Ольга Каурцева, обладатель Гран-при: "Королева корсетов" от B. М. Зайцева 2019 г.

Место: Ленинский проспект, дом 49, стр. 3, STUDIOHALL ЗАЛ No15

Время: 27 октября. Сбор гостей в 18.00. Начало показа в 19.00

Регистрация на показ уже открыта: https://kaurtseva.com/pokaz2

Дресс-код: Black Tie

Возрастные ограничения 16+

Показ российских дизайнеров представит новые направления в мире моды и подарит незабываемые эмоции всем гостям. Не упустите возможность окунуться в мир высокой моды и почувствовать его атмосферу с красной ковровой дорожкой. Возможно, следующий выход в свет софитов ваш!

Вход строго по спискам!

Количество мест ограничено!