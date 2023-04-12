21 апреля впервые состоится дефиле коллекций российских дизайнеров в центре Москвы. Показ высокой моды - главное событие весны 2023 года!

В рамках мероприятия будут представлены 13 коллекций вечерней моды Haute Couture восходящих звёзд мира fashion, которые имеют все шансы покорить подиумы всех стран. Каждые изделия дизайнеров созданы на основе корсетных технологий, что позволяет подчеркнуть утонченный силуэт и дать нотку провокации нежным образам. Во все времена для женщин важна эстетика и чувство стиля, тем самым усиливая магию женской энергии для покорения новых высот и вдохновляя сильную половину человечества.

Свои коллекции представят дизайнеры:

Барышникова Ольга, Калмыкова Юлия, Павлиенко Анна, Прохорова Ольга, Новикова Татьяна, Букина Елена, Федулова Елена, Дядюн Анна, Остапенко Галина, Валентина Дынько, Екатерина Райх, Касимбек Кызы Рахат, Татьяна Углицких, Каурцева Ольга.

Academy Kaurtseva является одним из ведущих швейных интенсивов России и ближнего зарубежья. Несмотря на развивающиеся нейро-технологии, актуальны творческие направления, которые позволяют получить полную реализацию и заработок из любой точки земного шара на любимом деле. Именно эта идея объединяет всех дизайнеров в Academy Kaurtseva. Даже самый требовательный соискатель может получить знания, имея только базовый навык шитья. Благодаря полностью проработанной технологии подачи информации, ученицы могли получать все необходимые навыки непосредственно вместе с преподавателем на практике, так и в онлайн-пространстве.

Как говорит основатель академии Ольга Каурцева: «Это прекрасная возможность показать всем зрителям свои авторские корсетные платья и кожаные изделия, основываясь на знаниях, полученных на наших швейных марафонах. Каждая ученица выбирала именно свой источник вдохновения, поэтому получились поистине уникальные изделия, которые помогли раскрыть творческий потенциал на максимум. Больше вы сможете увидеть на Fashion Day Academy Kaurtseva!»

Если вы любите модные TV шоу, на мероприятии вы встретите знакомые медийные лица - участников первого в России легендарного проекта "Подиум" (Runway) - Антона Трапезина и Ёргоса Погосяна.

Голос ведущего - знаменитый тембр TV ведущего Максима Привалова

Организатор мероприятия - российский дизайнер Ольга Каурцева, обладатель Гран-при "Королева корсетов" от B. М. Зайцева 2019 г.

Место: Ленинский проспект, дом 49, стр. 3, STUDIOHALL ЗАЛ №15

Время: 21 апреля. Сбор гостей в 18.00

Регистрация на показ уже открыта https://kaurtseva.com/fashionday

Дресс-код: Black Tie

Не пропустите это грандиозное событие с красной ковровой дорожкой. Возможно, следующий выход в свет софитов-ваш!

Вход строго по спискам!

Количество мест ограничено!