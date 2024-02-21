Fashion-индустрия: яркое украшение Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024»

16 февраля в Торгово-промышленной палате РФ прошло награждение победителей Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024». В рамках делового форума и на самой церемонии впервые отдельной сессией был представлен блок, посвященный fashion-индустрии: «Поддержка отечественных производителей и модной индустрии».

Fashion-индустрия очень многогранна. Она включает в себя дизайн, производство, маркетинг и продажу одежды и аксессуаров. Сегодня интерес к отечественному производителю растет с каждым днем, возникает тренд на всё российское.

С чем сталкиваются представители модной индустрии? И как в большом мире моды проявить свою индивидуальность и уникальность? А также, почему решили принять участие в проекте, рассказали основатели брендов и победители Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024».

Екатерина Новикова, создатель бренда «Novik Bijou» представила свой проект на конкурс и премию НБА: «Креативные индустрии 2024» и стала победителем в номинации «Новатор года в сфере эксклюзивных дизайнерских украшений» за креативный авторский подход и уникальную технологию.

Несмотря на то, что бренду всего два года украшения уже пользуются большим спросом. Принципиальный подход к весу украшений делает их легкими и комфортными при этом акцентными - крупными и заметными. В настоящий момент бренд работает над усовершенствованием тех украшений, которые женщины перестают носить. Подобные изделия доделываются мастером, благодаря чему креативным образом превращаются в трансформер.

«Я ставила перед собой цель – найти хобби, которое, во-первых, отражало бы меня как женщину в творческом проявлении, а во-вторых, хотелось помочь женщинам, помимо легкости, обрести смелость и свободу», – отмечает Екатерина Новикова, основатель бренда «Novik Bijou».

За время работы Екатерина заметила одну особенность, которая чаще всего объединяет ее клиентов – боязнь быть яркими и заметными не только в праздничные дни, но и в повседневные:

«Обычно женщинам тяжело решиться на смелый поступок, но стоит только попробовать, и входишь в азарт, и уже не понимаешь – как жил без ярких красок и деталей. Важно переступить порог и сделать первый шаг навстречу комплиментам», – считает Екатерина Новикова.

Что касается самого события, то, по словам Екатерины, подобные проекты позволяют «поднять уровень бренда для социума, повысить его узнаваемость и, как результат, увеличить спрос. А упоминания в СМИ говорят о том, что этому бренду можно доверять».

Победитель в номинации «Fashion-бренд года» за выдающиеся достижения в области моды и представления женственности Мария Яфаркина, основатель бренда FEMINELLI, ставку делает на женственность.

Ежегодно бренд представляет 4 основных и 8 капсульных коллекций. И каждая линейка воплощает актуальные тренды мировой fashion индустрии, не впадая в противоречие с культурным кодом традиционных ценностей общества, где женщине отведена особая роль, ключом к пониманию всей многогранности которой является женственность!

Мария уверена, что участие в подобных проектах поможет региональным брендам обратить внимание на себя, получить информационную поддержку, а так же открывает новые возможности для развития.

Мария также высоко оценила участников проекта:

«Каждый лауреат - профессионал своего дела. Каждый делает нашу страну - лучше! Это главное! Победа всегда дает уверенности в правильности своего пути и победитель не остаётся один, он получает новые знакомства, полезную информацию и огромный пласт возможностей для дальнейшего развития, информационных, человеческих, административных».

Алла Белоткач, организатор модных показов и обладатель номинации «Создатель профессиональной платформы для индустрии моды» свою награду получила за продвижение на российском рынке отечественных производителей и поддержку fashion-индустрии. Она представила проект «Аллея моды» - это профессиональная платформа для каждого участника Fashion-индустрии. Высокий уровень развития, поддержки, продвижения и создания благоприятной почвы для российского сегмента индустрии моды в России.

«Креативная индустрия - это наука настоящего времени, когда все требует изменений и инноваций. Проект "Аллея Моды" связан с индустрией моды и красоты. Это профессиональная платформа для творческих людей, это поиск новых талантов, поиск дизайнеров с большими возможностями на свое будущее. В нашей работе есть много хороших моментов, но и много трудностей, которые мы бы хотели преодолеть. Одна из них - поиск партнеров. Хочется когда-нибудь суметь воплотить те Модные Показы в которых дизайнерам приходили бесплатно и могли таким образом развить свою популярность».

«Все лауреаты смогли показать и рассказать о своей деятельности, при этом выявить свои потребности и свой вклад в развитие креативной индустрии страны», - резюмировала Алла Белоткач.

Еще одна победа именно в fashion-блоке досталась молодому и яркому исполнителю Владимиру Котову, бренд Blackrage. Номинация «Музыкальный проект года» за поддержку и творческий союз с российской индустрией моды.

Авантюрист в мире музыки, не боящийся экспериментировать. Blackrage не просто имя, это целая идеология, передающая его уникальный стиль и энергию. Глубокий смысл текстов в сочетании с харизматичным голосом и неповторимой музыкой делают треки незабываемыми. Они помогают сфокусироваться на цели, найти ответы на волнующие вопросы. Позволяют найти в себе мотивацию в развитии и преодолении жизненных преград.

Неудивительно, что многогранный и стилистически независимый проект Blackrage стал неотъемлемой частью Fashion-индустрии. Выступления Blackrage на модных показах, сопровождение выходов моделей, поддержка модельеров сделали автора и композитора Владимира Котова желанным гостем, как российских, так и международных подиумов.

«Креативные индустрии будут развиваться и будут развивать отечественного производителя. В музыке тренды будет задавать Россия. У меня уже есть несколько пространственных треков энергетически заряженных на успех», – отметил Владимир Котов.

При множестве позитивных факторов роста в индустрии моды есть и негативные моменты, например, подорожание сырья и сложная логистика. О решениях этих проблем рассказали эксперты в деловой части форума, а так же поделились своим мнением об участии в таких мероприятиях.

Дженифер Роос, продюсер с подтвержденной квалификацией от Европейского Института по связям с общественностью, учредитель JenniferRoo’sProduction, руководитель департамента по организации мероприятий Ассоциации «Палата Текстиля и Моды», председатель кластера «Модная индустрия» АДКБ «Я Лидер» заявила, что, наконец, у представителей модной индустрии появилась возможность обратить на себя внимание общественности, рассказать о своих достижениях, поднять вопросы популяризации легкой промышленности в стране:

«Дизайнеры – это те люди, которые нас одевают и показывают, что мода в России есть. Благодаря тем проектам, которые мы смогли осуществить в прошлом году, впервые за два года мы представили три российских бренда в Париже. Это отличная возможность молодым дизайнерам заявить о себе, воспользоваться разными инструментами площадок. Сейчас с уверенностью можно сказать о том, что каждый из нас может являться большим фанатом российского бренда», – отметила Дженифер Роос.

Директор по маркетингу бренда SEVEN PIECES, член Гильдии маркетологов России, ведущий эксперт по маркетинговым интегрированным коммуникациям Ассоциации Текстильщиков России, а также член экспертного совета НБА: Креативные индустрии 2024 Татьяна Малофеева продолжила тему:

«Очень важно поддерживать проекты предпринимателей, которые, действительно, заслуживают внимания, предпринимателей, которые, не боятся заявить о себе, о своем проекте. В условиях вызовов современного времени, креативные идеи, нестандартный подход к решению насущных задач, могут положительно сказаться на развитии экономики страны».

Справка:

Национальная бизнес-премия «Креативные индустрии 2024» – конкурс среди лучших специалистов креативного сектора экономики России и СНГ, товары и услуги которой являются интеллектуальной собственностью. Это высшая награда, вручаемая за вклад в развитие креативных индустрий, поддержку и популяризацию творческих и культурных ценностей. Премия проводится в рамках Национального Конкурса и Бизнес премии «ТОП 20 успешных проектов» (год основания 2018). Учредитель: ИД Melon Group

При поддержке: Комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» (АДКБ), Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Группы компаний "САЛЮС", Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Союза пиарщиков России, Ассоциации развития финансовой грамотности.

Текст: Юлия Казарина, Melon Rich

Фото: Хананян Ани (AMcinema)