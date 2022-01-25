FASHION LEADERS и СПГХПА им. А.Л. Штиглица объявили о сотрудничестве

Сбор заявок на конкурс "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS в самом разгаре, уже сейчас на официальном сайте проекта fashionleaders.ru зарегистрировалось болееполутора тысяч человек, подано более около тысячи конкурсных заявок по 20 номинациям, отражающим различные направления и профессии в модной индустрии. Прием заявок продлится до 25 декабря 2021 для возрастных категорий участников 18+ и 35+. А для участников только начинающих свой путь открыт прием заявок по направлению FASHION LEADERS START, для участников 16+, они смогут подавать заявки на конкурс до 1 марта 2022.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS START активно привлекает к участию в конкурсе студентов профильных учебных заведений. Оргкомитет рад сообщить, что Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица стала образовательным партнером конкурса "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS. Академия Штиглица - одно из самых старейших российских высших учебных заведений, ведущее подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративного-прикладного искусства и дизайна. Основано в 1876 году на средства, пожертвованные бароном Александром Штиглицем.

Ректор СПГХПА им. А.Л. Штиглица Анна Кислицина, кандидат исторических наук доцент, почетный работник сферы образования РФ, является членом Попечительского Совета Всероссийского конкурса специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS.

В структуру Академии входят 2 факультета: факультет монументально-декоративного искусства и факультет дизайна, объединяющих 20 кафедр. За свою историю Школа меняла названия, но сохранила свой неповторимый стиль – верность традициям, новаторскую устремленность в будущее и открытость окружающему миру, о чем в полный голос заявляют дипломные работы выпускников Академии.

Приглашаем студентов и выпускников Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, а также всех неравнодушных к моде принять участие в конкурсе FASHION LEADERS. Заполните заявки на официальном сайте fashionleaders.ru.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START реализуются при поддержке Фонда Президентских грантов и Президентского Фонда Культурных Инициатив. Организаторы проекта: Ассоциация участников индустрии моды “Модная Сеть”, Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.