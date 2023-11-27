Fashion Week в модном пространстве SEASONS

С 23 по 26 ноября Fashion Week прошла в модном пространстве SEASONS на Охотном ряду. Дизайнеры представили свои новые коллекции и видение будущего сезона. В программе мероприятия было около 50 концептуальных тематических показов. Яркие fashion шоу ждали модниц и модников российской столицы, профессионалов отрасли, СМИ и приглашенных звездных гостей, в числе которых Максим Завидия, Полина и Дмитрий Дибровы, Сергей Зверев, Мария Ильюхина, Эвелина Бленданс, семья Левкиных. Основной целью события являлась презентация мировых трендов через призму видения российских дизайнеров. Со времен дягилевских «Русских сезонов» интерес к российскому национальному колориту в моде не угасает.
Предложенный режиссером-постановщиком Дарьей Саватеевой (Черныш) формат события позволил показать важную роль модной индустрии в современной культуре и жизни человека. Каждый день Недели моды был посвящен определенной теме – разным видам искусства, спорту, современным технологиям и национальному многообразию нашей страны.
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