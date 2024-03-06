Федор Бондарчук, Алла Сигалова, Иван Добронравов, Оксана Акиньшина, Светлана Бондарчук и др. на премьере психологической драмы «Неверные»

Вчера в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера новой психологической драмы «Неверные», которая стала триумфатором фестиваля сериалов Original+, получив сразу три награды, включая главный приз за лучший сериал.

Новую драму из линейки Wink Originals о дерзком адвокате с алкогольной зависимостью гостям премьеры представили актеры Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Евгений Санников, Сергей Новосад, Мила Ершова, Карина Александрова, Александр Голубков, режиссер Алексей Кузмин-Тарасов и продюсеры проекта Сергей Бондарчук, Анастасия Карецкая и Алексей Киселев.

Премьеру также посетили Федор Бондарчук, Юрий Быков, Алла Сигалова, Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Елизавета Шакира, Светлана Кузнецова, Юлия Хлынина, Евгений Санников, Алена Водонаева, Надежда Михалкова, Святослав Рогожан, Владимир Маркони, Карина Мурашкина, Александр Мартынов, Ксения Суркова, Ольга Филиппова, Надежда Игошина, Светлана Пырескина, Анна Титова, Анна Колчина, Анна Богомолова, Алиса Шевердина, Леша Сошин, Алина Рюмшина, Алина Михальченко, Полина Шашуро, Мария Вебер, Мария Лисова, Настя Годунова, Ольга Хитеева и другие.

Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией». За создание проекта отвечали авторы хитов «Псих» и «Балет», «Актрисы» и «HAPPY END»

Сергей Бондарчук и Алексей Киселев, продюсеры «Студии Видеопрокат»: «”Неверные” были задуманы несколько лет назад, эта история выросла из череды сюжетов диких семейных разборок и разводов. Для нас было важно, что это первый российский сериал, где главная героиня — адвокат по семейному праву, женщина, да еще и алкоголичка. Сериал поднимает очень острые, тяжелые и актуальные темы».

Анастасия Корецкая, шоураннер проекта: «История про неверных — это история про самих себя. Мы часто неверны себе, предаем свои идеи и мечты, как главная героиня сериала, Ольга Шилковская. С этим всегда сложно справляться и от этого все наши проблемы и зависимости».

Анна Колчина, автор идеи сериала: «Мы, продюсеры и авторы, в вечном поиске героев нашего времени. Видимо, искать надо было героиню. Ольга Шилковская — точно героиня нашего времени. Она сильная, яростная, свободная, дерзкая и обаятельная женщина, которая борется за выживание и будущее своего ребёнка. Которой, конечно, сейчас сложно, но она обязательно справиться».

Алексей Кузьмин-Тарасов, режиссер сериала: «Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. И потом очень хотят компенсировать это чувство, ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. А еще про старость, которая пытается отменить будущее».

По сюжету Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) — жена успешного мужа, мать… и алкоголичка. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить все мирным путем. Ольга находит нестандартные выходы, которые не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Смотрите сериал «Неверные» эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink

Производство: «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия»

Онлайн-кинотеатр: Wink

Жанр: психологическая драма

Количество серий: 8

Возрастные ограничения: 18+

Съемочная группа:

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев

Автор идеи и креативный продюсер сериала: Анна Колчина

Шоураннер: Анастасия Корецкая

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили

Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов

Оператор-постановщик: Николай Желудович

Авторы сценария: Анна Рубцова при участии Наны Гринштейн

Художник-постановщик: Петр Буршин

Художник по костюмам: Виктория Ефимова-Шестаковская

В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.