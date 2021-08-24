Фэшн-бренд World of Woman открыл первый интернет магазин в России

20 лет успешной работы на Европейском Рынке. С 2021 года Natalja Kravecka (Мисс Пани Украина 2005) открыла свою производственную линию спортивной удобной одежды для женщин и детей в стиле Street Style, которая отвечает всем тенденциям современной моды и качеству. Надеемся, что в скором будущем производство бренда WOW займет достойное место во всем мире. Сегодня у каждого есть возможность расти, развиваться и совместно с брендом WOW осуществить свою мечту. Для этого мы разработали франшизу торгового дома WOWSHOP. Вам нужен франчайзинг, если вы не хотите тратить время на разработку собственной бизнес-модели. World Of Woman Россия - Светлана Анатольевна: Мы производим одежду для женщин и детей

Костюмы Monochrome.

Превосходный крой культовых Sweatshirts & Hoodies в эксклюзивной цветовой палитре от производителя World of Woman. Каждый день мы улучшаем качество наших услуг и продуктов, которые мы производим для наших любимых клиентов. В основном мы используем эко - натуральный материал. Модные оттенки монохрома. Монохром – отличный выбор для осени - когда ты за рулем в автомобиле. Мы достигли баланса между видением общей картины и внимание к деталям. Вам очень комфортно в наших костюмах.

Костюмы WOW

Брендированные костюмы WOW - костюмы на каждый день для мам и детей. При производстве костюмов мы используем волокно растительного происхождения. В составе наших костюмов WOW 95% хлопок. Купить костюм женский на каждый день можно на нашем сайте. Костюмы WOW - это Европейское Качество. Привлекательный, удобный и практичный костюм. Приглашаем оптовых и розничных покупателей к сотрудничеству.

WOW KIDS

Детские костюмы WOW KIDS - новинка 2021. Мы приветливые, и рекомендуем вам зайти в наш выставочный зал и попробовать нашу продукцию по адресу: Blaumaņa iela 1, Rīga, LV-1011. Wow Official Online Store. Также наш товар может стать прекрасным подарком для знакомых. Возможно, на свадьбу, день рождения или рождественский подарок. Или идеальный подарок для этого особенного человека, чтобы показать, что вы думаете о нем. WOW KIDS - лучшее детям.

Участники рынка также сообщили о приходе в Москву одежного бренда World of Woman (WOW SHOP) из Латвии. Компания 2021-2022 году планирует открытие двух магазинов в Санкт-Петербурге.

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