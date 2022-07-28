23 и 24 июля состоялось самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров.

Многие зарубежные компании ушли с российского рынка, но отечественные дизайнеры готовы ответить на брошенный вызов. В рамках «Зеленого подиума» более 50 модельеров и производителей одежды из России и стран СНГ показали, на что они способны. Девизом фестиваля стало «Носи российское!». Главная цель события – поддержать отечественных дизайнеров, дать им возможность развивать собственные бренды, получить поддержку от специалистов. В событии приняли участие модные эксперты, юристы, специализирующиеся в вопросах брендинга и защите авторских прав, и профессиональные байеры. Площадка фестиваля – уникальная возможность заявить о себе и привлечь внимание аудитории к своим коллекциям.

Свои модные коллекции представили ДушеГрея, Алёна Нега, Татьяна Андрианова, KATYA EROKHINA, TWO EAGLES, ANETA UOTMAN, Эльвира Баско, SOKOLOVA BOGORODSKAYA, JAN&PARASKEVA, SOUL HYGGE, Ежанька, Наз Маер, Something Special, Koacs, этичный бренд женской одежды ASUR и многие другие.

Главный источник вдохновения для художников и дизайнеров – природа. Именно она дарит творческим людям вдохновение на новые формы, которые они воплощают в своих шедеврах. «Зеленый подиум» намерен приблизить моду к природе и обществу, поэтому фестиваль пройдет на открытой площадке и будет посвящен теме экологии. По «живому подиуму» прошли более 500 моделей в нарядах от отечественных дизайнеров. Гала-показ состоялся на историческом Гроте «Бельведер» и в уникальной зеленой локации «Берсо». Здесь также прошел перформанс «Русская классика на языке современной моды». В нем приняли участие звезды эстрады, театра и кино.

Свои эко-идеи продемонстрировали художники и парфюмеры в рамках арт-галереи и зеленого маркета. В рамках события прошли экспертные лектории. На летней сцене сада состоялась большая музыкальная программа - праздничный концерт со звездами эстрады. Поддержали проект Алла Довлатова, Родион Газманов и многие другие. Лицом проекта стала юная певица и модель Анастасия Сизикова.

В программу фестиваля вошли финал конкурса талантливых дизайнеров, стилистов и визажистов. Соревнование ожидало и профессиональных флористов. Также в ходе события состоялось церемония вручения премии «Зеленый подиум 2022».

Партнерами «Зеленого подиума» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал MelonRich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».