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Софья Румянцева

Flacon выпустил лимитированную косметичку в коллаборации с брендом Le Journal intime

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  • 08 Октября 202114:31

Российский бренд Le Journal intime – технологичное, минималистичное fashion-белье без косточек, чашек и сдавливающих элементов, показывает тело свободным и сексуальным, подчеркивая уникальность каждой женщины.

Красота женского тела представляет собой мощное природное явление, которое не следует недооценивать, подводить под стандарты или загонять в «узкие рамки», его можно только раскрывать.

Le journal intime – бренд с новым подходом к белью. 

Le journal intime 

- за свободу, смелость, сексуальность;

- за здоровую поддержку;

- за индивидуальность;

- за технологичность;

- бельё, как часть завершенного образа.

«Наша косметичка метафорично отражает идею белья – легкая, стильная, оригинальная, функциональная, модный аксессуар повседневной жизни. Может использоваться как сумка – шопер либо мгновенно превратиться в модный топ. 

Мы видим бельё будущего как изящный power suite из тончайших, почти неощутимых «умных» материалов, находящихся в постоянном «интеллектуальном» контакте с кожей и усиливающих ее свойства. Это белье, которое дарит своей хозяйке энергию, силу и красоту. Le journal intime уверенно двигается в этом направлении», – делятся с нами соосновательницы бренда Le Journal intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

 

Состав:

Косметичка - термостежка 100% полиэстер, подкладочная ткань - 100% полиэстер

Сумка-шопер - сетка 100% полиамид.

 
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