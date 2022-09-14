Foggy moon

АНТИУТОПИИ, КОТОРЫЕ УЖЕ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Вдохновением для фотосессии стали три книги: «Театр» Моэма, «451 по фаренгейту» Бредбери, «1984» Оруэлла.

Фотосессия проводилась на малой сцене одного из московских театров. Серия , где модель стоит в платье -пальто с широким поясом, навеяна романом Моэма «Театр» Для актрисы театр - вся ее жизнь. Она постоянно играет не только на сцене и в жизни. Иногда не разделяя жизнь и сцену.

Фотографии в мундире навеяны романом-антиутопией Оруэлла «1984» В романе у людей нет индивидуальности, грани мужского и женского стерты. В женщине все чаще и больше проявляются мужские черты. Ей приходится все чаще скрывать свою женственность под мужской одеждой. Веревка на руках, будто огромный наручник, символизирует жесткий контроль авторитарного государства над маленьким человеком (Можно сказать Око Большого брата из «1984» Оруэлла)

Чуть поношенная одежда предвосхищает свободу- финал «451 по фаренгейту» Рея Бредбэри

Часть фотосессии выполнена в черно-белых тонах, символизирующих подавленное настроение общества. Вторая часть цветная, но цвета приглушенные - символ свободы (451 по фаренгейту) , что дух свободы не сломить не каким, даже самым жестокими режимом.



Идея, стиль, концепция, продюсер Арина Арт

Фотограф, концепция Cергей Митяев

Визаж, прическа Полина Белова

Модель Екатерина Дударева

Текст Елизавета Кобцева.