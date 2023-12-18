Фонд «Артист» отпраздновал 15-летие вручением Премии «Признание»

14 декабря 2023 года Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» отметил свое 15-летие на сцене Российского академического молодежного театра торжественным вручением Премии «Признание». Ежегодно ею награждаются артисты, работники театра и кино из разных регионов России за их многолетний и выдающийся вклад в развитие культуры нашей страны.

«За 15 лет сделано немало, и несмотря на трудные времена, мы справляемся. Спасибо всем, кто нам помогает, заботится о наших старших коллегах. О тех, кто посвятил свою жизнь искусству, но сегодня не может трудиться так, как трудился раньше. Нет ничего грустнее в нашей жизни, в нашей профессии, как и в любой другой. В молодости ты востребован, популярен, но с годами о тебе забывают режиссеры, зрители, и телефон замолкает… Фонд «Артист» — это такой профессиональный союз, где ветераны нашего актерского цеха всегда могут получить поддержку, заботу и внимание», — говорит соучредитель Фонда Леонид Ярмольник.

«Я очень рад, что фонд «Артист» встречает свой юбилей в такой хорошей форме. Несмотря на обстоятельства, нам удалось сохранить все действующие программные направления — от продуктовой корзины до социализации наших ветеранов. За 15 лет фонд «Артист» развился и количественно, потому что его деятельность теперь охватывает больше 80 городов, и качественно, благодаря серьезной команде менеджеров и волонтеров, — говорит соучредитель фонда «Артист» Евгений Миронов. — Мне кажется, мы правильно сделали, что решили отметить юбилей вручением премии «Признание», потому что это, прежде всего, праздник наших старших коллег. Среди них не только известные люди, но и те, кто незаметно долгие годы очень профессионально делали свою работу. Те, без кого не было бы ни фильмов, ни спектаклей, ни концертов. И мы хотим, чтобы в день юбилея они вошли в луч всеобщего признания и почитания».

В этом году Премии «Признание» удостоены сразу 20 лауреатов: заслуженная артистка России Ирина Кострова; лауреат Государственной премии СССР драматург Александр Гельман; народный артист России Станислав Любшин; народный художник России Борис Мессерер; доктор искусствоведения Нина Шалимова; лауреат Государственной премии, народный артист СССР Владимир Васильев; народный артист Республики Дагестан Ибрамхалил Рамазанов; художественный руководитель Минусинского Драматического театра Алексей Песегов; заслуженный артист России Павел Легкобит; художественный руководитель Саратовского театра хоровой музыки заслуженный деятель искусств России Людмила Лицова; заслуженная артистка России Ирина Комленко; заслуженный работник культуры Республики Татарстан Любовь Лукина; руководитель литературно-драматической части Воронежского театр драмы Николай Тимофеев; гример-постижер Мичуринскиого драматическиого театра Александра Дурнева; доктор искусствоведения Алексей Бартошевич; заслуженный артист Хабаровского края Федор Кушнарев; гример-пострижер Нижегородскиого академического театра драмы Маргарита Редькина; заслуженный деятель искусств России, режиссеер и сценарист мультипликации Инесса Ковалевская; президент Астраханского театра юного зрителя народный артист России Юрий Кочетков. Их профессиональный стаж превышает 40 лет, и многие продолжают служить в театре или занимаются преподавательской деятельностью. Лауреаты получили памятную статуэтку и денежную премию.

Программа вечера включала в себя выступления народной артистки России Ольги Остроумовой, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги, оперной певицы Светланы Касьян, а также финалистов Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Ведущий церемонии — народный артист России Игорь Золотовицкий.

Благотворительный фонд «Артист» учрежден в 2008 году Народными артистами России Евгением Мироновым, Игорем Верником и Марией Мироновой, актером театра и кино Леонидом Ярмольником, продюсером Натальей Шагинян-Нидэм.

Ежегодно более двух тысяч деятелей культуры старшего поколения по всей России получают материальную, медицинскую и социальную помощь от Фонда «Артист». Основная миссия Фонда — поддержка ветеранов театральной и кинематографической сферы, которые, несмотря на свою неизменную преданность искусству, оказываются в забвении и нуждаются в нашем внимании и участии.

За 15 лет более 700 миллионов рублей потрачено на добрые дела, оказана помощь по более чем 30 тысячам обращений. В числе тех, кому Фонд «Артист» в разные годы смог помочь, есть имена, которые навсегда останутся в истории отечественной культуры: Лев Дуров, Людмила Иванова, Тамара Миансарова, Николай Караченцов, Владимир Этуш, Георгий Данелия, Юрий Яковлев и многие другие.

Фотографии пресс-служба Фонда «Артист»