Фонд Оксаны Федоровой провел девичник в стиле «Lady in red»!

В самом центре Москвы – в деловом пространстве Meeting Point состоялся девичник фонда Оксаны Федоровой в формате паблик-ток «В стиле «Lady in red»!

Спикеры встречи - историк моды Руслан Мигранов и стилист программы «Модный приговор» Вера Маркина представили участницам авторские лекции на самые волнующие женские темы. Специальный гость встречи – Мисс Вселенная и президент фонда Оксана Федорова поприветствовала гостей и приняла участие в розыгрыше благотворительной лотереи.

Вера Маркина, стилист программы «Модный приговор» поделилась профессиональными секретами на тему «О чем молчат мужчины»: какие оттенки и принты вызывают у мужчин интерес, и как использовать аксессуары, чтобы подчеркнуть свои достоинства.

Историк моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, преподаватель ВШСДТ Руслан Мигранов провел лекцию, в которой представил авторскую ретроспективу как отношения полов влияли на моду и стандарты красоты.

Партнеры мероприятия: деловое пространство Meeting Point, бренд «0 калорий», event-агентство IgraShow, агентство PR Альянс "Профи", ювелирная сеть "585 Золотой", студия массажа "Культура тела", студия депиляции Sahar&Vosk ЖК Рихард, салон красоты Miss O nails, кафе-кондитерская Dolce Vita, компания Giftery, студия флористики Futurum, семейная стоматологоя USMILE, натуральная пробиотическая косметика PUREELIXIR, авторские украшения GayaGrig, сеть балийских спа-центров SunSpa, Synergy Woman Forum.