1 ноября 2021 год фонд Оксаны Федоровой запустил онлайн-конкурс для юных музыкантов в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

На официальном сайте проекта https://музыкальноепутешествие.рф/ с 1 по 25 ноября 2021 принимаются заявки от учащихся музыкальных школ и колледжей России в возрасте от 7 до 18 лет. Главная задача конкурса – поддержать юных музыкантов и дать им возможность продемонстрировать свое мастерство и талант на всероссийском уровне.

На конкурс принимаются видеозаписи исполнения музыкальных произведений композиторов, которым посвящены телепрограммы «Моя Россия: музыкальное путешествие»: П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина. С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова и Г. В. Свиридова. Участники могут выбрать для исполнения любое произведение указанных композиторов. Важное условие – записи участников должны быть сделаны не ранее 1 сентября 2021 года, выложены в свободном доступе на видео-платформах или социальных сетях с указанием имени исполнителя и названием произведения.

Как отметила президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «в рамках конкурса мы бы хотели поддержать и мотивировать юных музыкантов на активное освоение новых произведений и музыкального наследия великих русских композиторов. В рамках конкурса запланированы онлайн-встречи с известными музыкантами и исполнителями, которые поделятся с ребятами полезными советами на тему музыки, подготовки к выступлениям и концертам».

Победители конкурса будут объявлены 1 декабря 2021 года - определять лучших будет оргкомитет конкурса, председателем которого выступит Оксана Федорова. Все участники конкурса получат памятные Сертификаты в электронном виде, а победители – Дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров.

Также все желающие – и дети, и взрослые могут принять участие в онлайн-викторине на сайте проекта на знание музыкальной истории Москвы, Пскова, Курска и Твери. 20 вопросов на тему ярких событий из жизни композиторов, музыкантов, истории театров и музеев нашей страны, расширят кругозор и эрудицию участников викторины. По данным на 25 октября 2021 года в викторине приняли участие 1768 участников, из которых 604 ответили на все вопросы на 100% и получили памятные Сертификаты!

Партнеры: компания «Киноцентр», Российское движение школьников, Российский национальный музей музыки.

Информационные партнеры: радио «Орфей», Детское радио, «Русское радио», телеканал RU.TV, медиагруппа «Комсомольская правда», журнал «Музыкальная жизнь», ClassicalMusicNews.ru, Ревизор.ру, журнал «Отдых в России», Центральная служба новостей и сеть коворкинг-центров НКО Москвы.

Видео-приглашение от Оксаны Федоровой: https://youtu.be/rij6F4TKv5E

Официальный сайт проекта https://музыкальноепутешествие.рф/