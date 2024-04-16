Forward by Viner: сила и женственность

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, выпустила свою новую весеннюю коллекцию спортивной одежды для женщин бренда Forward by Viner.

Ключевыми лейтмотивами коллекции стали весна, женственность, целеустремлённость и внутренняя сила. Насыщенные трендовые цвета, выраженная геометрия форм, свободная, но в то же время отточенная посадка, придают коллекции игривый тон, выражают энергию, жизнелюбие, дерзость и радость движения. Коллекция Forward by Viner – для активных и целеустремленных женщин, которые ценят качество, комфорт и стиль. Это одежда для тех, кто стремится к победам в спорте и жизни.

Линейка создана как для профессиональных спортсменок, так и для всех тех, кто увлекается спортом и стремится к здоровому образу жизни. Одежда из коллекции подходит для занятий гимнастикой, фитнесом, йогой, танцами, а также для носки в повседневной жизни. В линейке представлены костюмы, леггинсы, шорты, топы, майки, лонгсливы, толстовки и многое другое. Все модели выполнены из качественных дышащих материалов, которые отлично держат форму и подчеркивают фигуру.

Ирина Винер запустила собственный бренд спортивной одежды Forward by Viner в 2023 году вместе с компанией FORWARD, одним из крупнейших производителей и поставщиков спортивной экипировки для сборных России. The Winner – вторая коллекция бренда.

Уникальность одежды Forward by Viner заключается в том, что при её создании учитываются важнейшие особенности тренировочного процесса профессиональных гимнасток из сборной России. Каждый элемент разрабатывается с использованием инновационных материалов и технологий, чтобы обеспечить лучшую производительность и удобство во время тренировок. Такой подход позволяет бренду отвечать потребностям спортсменов самых разных возрастов и уровней подготовки, обеспечивая комфорт, стиль и функциональность в каждой детале.

Forward by Viner – это идеальная посадка, удобство, эластичность материалов для свободы движений и повышенная износостойкость для ежедневных многочасовых тренировок. Это лучший выбор для профессиональных гимнасток и всех любительниц спорта.

Приобрести одежду Forward by Viner можно в интернет-магазине бренда и в 65 фирменных магазинах FORWARD по всей России.