Французский косметический бренд Académie Scientifique de Beauté

Более 130 лет Académie Scientifique de Beauté создает инновации и завоевывает признание потребителей, косметологов и их клиентов 67 стран мира.

Наука на службе у красоты

Создание компании Académie Scientifique de Beauté пришлось на 1890 год. Во время знаменитой всемирной выставки в Париже основатель бренда — доктор Александр Ламотт — представил на широкую аудиторию свои косметические продукты, одним из которых стал крем «Princess Cream». Высокая оценка средств и общественное признание сподвигли доктора к развитию своего дела.

В 1895 Académie Scientifique de Beauté открывает свой первый салон красоты, расположенный в самом элегантном районе Парижа на улице Сент-Оноре, 376. Серьезный научный подход к оказанию услуг позволяет компании быстро заработать великолепную репутацию.

Жорж Гэ, фармацевт и духовный сын Александра Ламотта, принимает управление компанией в 1928 году и открывает в своем салоне красоты первую в мире школу косметологов.

Суть подхода Жоржа Гэ к своему детищу прекрасно изложена в его девизе:

«Используйте только продукты высочайшего качества, работайте только с лучшими специалистами».

В июньском номере журнала Vogue 1930 года Жорж Гэ описывает три различных ухода для разных типов кожи. Революционным стало указание стоимости косметологических средств в печатном издании.

Множество инноваций бренда открыли новую веху в индустрии красоты: первые в мире препараты, содержащие активные гормоны и способствующие быстрой регенерации кожи, мировой патент на серию продуктов с коллагеном, запуск первых солнцезащитных продуктов, увлажняющей ухаживающей тональной основы, открытие «клеточных экстрактов», создание автозагара и ухода для гиперчувствительной кожи.

В 2020 году дом Académie Scientifique de Beauté отметил свое 130-летие.

Французский бренд Académie Scientifique de Beauté представил новинку для шеи и зоны декольте

Идеально подходит для борьбы со вторым подбородком, морщинами на шее, пигментными пятнами и отсутствием упругости. Этот лифтинг-крем: укрепляет и подтягивает кожу, разглаживает морщины и выравнивает цвет лица.

Благодаря экстракту оболочки льна и пептидам этот подтягивающий крем усиливает выработку коллагена и эластина, повышает упругость кожи, отлично справляется с кожными заломами на шее, изменяя форму овала лица и разглаживая морщины. Применение: Утром и вечером наносить на очищенную кожу легкими массирующими движениями на область шеи и зону декольте.