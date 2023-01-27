Geox представляет мужскую коллекцию верхней одежды сезона Зима 2023

Инновационные технологии, выверенный крой и разнообразная цветовая палитра – главные отличительные черты новой мужской коллекции Geox сезона Зима 2022/23. Она создана для современного мужчины, который не просто следит за трендами и разборчив в качестве, но и не оставляет без внимания столь актуальную сегодня тему заботы об окружающей среде. Выбирая верхнюю одежду Geox, он уверен в передовых технологиях, которые позволят ему не переживать о комфорте как в мегаполисе, так и во время отдыха.

Особое место в коллекции занимает куртка Geox Spherica™, впервые представленная в этом сезоне, и ставшая логическим продолжением развития одноименной обувной линии бренда, не сходящей с пьедестала бестселлера вот уже три сезона подряд. Особенность этой куртки заключается в уникальном наполнителе, который состоит из скатанного в сферические формы переработанного волокна, особенно устойчивого к теплу. Помимо того, что модель приятна на ощупь, Geox Spherica™ обладает высококлассными ветрозащитными и водоотталкивающими свойствами. В красном, графитовом или в белом цвете, эта модель куртки буквально создана для того, чтобы чувствовать себя в действительной сфере комфорта!

К наступлению первых холодов Geox подготовил расширенную линию утеплённых курток: от базовых до ультрамодных. Ну а для тех, кому сложно выбирать, найдутся универсальные двухсторонние модели. Одна из наиболее ярких - куртка с капюшоном Geox Ravex, где одна сторона выполнена из яркого нейлона с эффектом лакового покрытия в горчично-желтом или сливовом цвете, а другая - из матовой серой высокотехнологичной шерстяной ткани в крупную клетку. Двухсторонняя модель Geox Renan с уникальным утеплителем Ecologic Warm, изготовленным из переработанных синтетических волокон, играет на контрасте глянцевой и матовой фактур. Одна сторона выполнена из полиэстера со светоотражающими деталями, а другая – из легчайшего нейлона. Как и все куртки в коллекции, эти модели обладают всеми необходимыми характеристиками: не боятся ни влаги, ни ветра.

О чем сегодня мечтает житель мегаполиса? О куртке, которая подойдет для любой погоды. Технологи Geox позаботились об этом: минималистичная синяя парка Geox Clintford, которая без проблем дополнит как строгий деловой костюм, так и спортивные брюки и худи для поездки загород. Благодаря уникальной запатентованной технологии Amphibiox™, отвечающей за водонепроницаемые свойства изделия, модель легко справляется с любой непогодой, будь то сильный ветер, проливной дождь или снегопад. Особая мембрана внутри куртки полностью защищает от влаги, сохраняя при этом комфортную температуру тела. Благодаря созданию оптимального микроклимата, ее можно носить как в теплые осенние дни, так и при минусовых значениях. За счет терморегуляции в ней тепло и сухо. Подкладка парки Geox Clintford выполнена из переработанного полиэстера с характеристиками твила и содержит эко-наполнитель Ecologic Warm. Модель уже успела завоевать награду выставки OUTDOOR by ISPO 2022, которая прошла этим летом в Мюнхене. Это мероприятие часть крупнейшей международной выставки ISPO, на которой презентуют товары для зимних видов спорта.

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