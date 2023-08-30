Гала–шоу Ильи Авербуха «Письма любви»: премьера в Сочи!

22 августа в ледовом дворце “Айсберг” состоялась премьера грандиозного гала–шоу “Письма любви”. Илья Авербух создал пронзительную и невероятно чувственную программу. Каждый номер – это история любви, рассказ о чувстве которое является точкой опоры для каждого человека. Истории любви вне времени и пространства зрителям представили фигуристы мирового уровня: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

“Я старался сделать программу театральной, легкой. Но на самом деле это очень глубокий материал для внутренней работы. В программе много драматичных номеров. И в этот раз у зрителей не получится только умиляться и аплодировать. Надеюсь, что наши зрители поняли про что это шоу, почувствовали о чем мы с ними хотели поговорить, какими эмоциями поделиться. Мне кажется, что наш разговор состоялся, я почувствовал это сердцем», - поделился Илья Авербух.

Шоу сопровождалось живым выступлением вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина, это предавало выступлениям накала и чувственности. А Матвей Ветлугин исполнил свой номер под песню “Мальчики” в трогательном исполнении Елизаветы Арзамасовой. Уникальности и зрелищности шоу добавили участие ледовых акробатов, яркие спецэффекты и оригинальная экранная сценография.

Долгожданным было появление в шоу пары - Оксана Домнина и Максим Шабалин. Их новый номер “Ангел” очень точно передал чувства Оксаны за последний год. «Вновь выйти на лед, это было наше общее решение. И в первую очередь решение Романа — он хотел чтобы я вернулась на лед, несмотря ни на что. Я очень рада, что мы здесь! Это большое счастье, что мы вместе, вся наша семья снова приехали сюда!», - сказала Оксана Домнина.

Кульминацией программы стало появление на льду Романа Костомарова в сольном номере Оксаны Домниной. Роман вышел на лед в кроссовках и нежно обнял свою жену. Зал взорвался аплодисментами! Зрители стоя приветствовали любимого спортсмена. На поклон все фигуристы вышли на лед в кроссовках, в знак воссоединения большой семьи Ильи Авербуха.

«Благодарю всех за тёплые и искренние пожелания! В непростой для меня период я ощущал вашу поддержку, вашу любовь. Хочу выразить огромную признательность дорогим зрителям и нашей большой дружной команде под руководством Ильи Авербуха. Ваша поддержка была для меня ощутимой и очень ценной. От всей души благодарю вас! Пусть каждый из вас будет счастлив и здоров!», — сказал Роман Костомаров.

«Идея программы «Письма любви» возникла год назад. Она родилась в тот момент, когда случилась драматичная история с Ромой. Всем было непросто… Все переживали за Романа. У команды уже был запланирован тур, нас ждали зрители. Невозможно было отменить гастроли. И коллектив решил, что этот тур будет посвящён Роме. В фойе каждого города мы ставили боксы. Люди писали письма со словами поддержки для Ромы и оставляли их там. Мы сохранили все послания и передали Роме с Оксаной», - рассказал Илья Авербух.

С 22 августа по 30 сентября 2023 года на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи пройдет 28 показов.

Гала-шоу проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Билеты можно приобрести на сайте www.icetickets.ru.

Информация о шоу на официальном сайте Продюсерской Компании «Илья Авербух» www.ice-show.ru

Материал предоставлен пресс-службой, фотографии - Дмитрий Бондаренко