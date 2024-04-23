Гармоничные ароматы для дома

Сегодня хотим поделиться информацией о продуктах, которые помогают создавать аромат в наших домах и квартирах. MUI THOM – бренд, посвященный созданию приятных ароматов. Каждый продукт наполняет пространство ощущением свежести и чистоты, а специальные формулы сохраняют его надолго.
Бренд представляет линейку туалетных спреев с 14 уникальными арома-композициями: инновационное решение для поддержания свежести в ванной комнате – туалетный спрей, созданный для эффективного устранения и предотвращения неприятного запаха. Уникальный продукт не только маскирует запахи, но и дарит неповторимый аромат с нотами, которые превращают процесс в удовольствие.
Подробнее хотим рассказать о трёх продуктах линейки:
Аромат №1 Jean Paul Gaultier — Scandal:
Верхние ноты: Бергамот, мандарин, персик, ирис
Средние ноты: Жасмин, малина, гелиотроп
Базовые ноты: Пачули, ваниль, кедровая древесина, мускус, бобы тонка
Аромат №3 ZARA — Tobacco collection rich warm addictive:
Верхние ноты: Ром
Средние ноты: Пион
Базовые ноты: Ваниль
- Аромат №8 Molecule 02:
Ноты: амброксан
Все продукты линейки содержат коллоидное серебро и не содержат формальдегида, спирта и парабенов. Компактный размер средства позволяет легко брать его с собой.
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