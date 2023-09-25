ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ И ЖЕНСТВЕННОСТИ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MAGLUSHA ОТ LE JOURNAL INTIME

Бренд fashion-белья Le Journal Intime, который ставит в приоритет женское здоровье и использует технологию поддержки без косточек, представил новую коллекцию сезона осень-зима Maglusha, предлагающую окунуться в мир природной красоты и гармонии.

Коллекция вдохновлена природой средней полосы и севера России, а название получила от небольшой речки Маглуши, протекающей в Истринском районе. Природная палитра отразилась в цветах коллекции: глубокий хвойный, насыщенный винно-сливовый и завораживающий цвет вечернего неба дополнены уютными золотисто-пшеничным и нежно-молочным оттенками. Все модели гармонично миксуются между собой.

В новом цветовом прочтении представлены бестселлеры бренда: Vivien, Viki, Bra Basic, Paula, Delica, Erica, Dora, боди Dora и несколько вариантов низа, включая слипы, бразильяно, стринги и брифы.

Все модели Le Journal Intime выполнены из эластичного сетчатого трикотажа power-net, который оставляет кожу открытой на 60%. Естественный комфорт достигается за счет широких эластичных бретелей и технологии плоских швов, позаимствованной из медицинского белья.

Концепция коллекции была интерпретирована в съемке, соавтором которой стал искусственный интеллект. Лукбук отражает идею взаимодействия природного и техногенного, соединяя созданный человеком и нейросетью визуал.

Коллекция появится в продаже с 14 сентября в бутиках и в онлайн-магазине.



О бренде



Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный сестрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015 году. Он стал объединяющей силой, настоящим женским сообществом, которое поддерживает друг друга и освобождает девушек от токсичных установок по отношению к красоте и сексуальности своего тела.

Благодаря отказу от косточек и сдавливающих элементов, изделия Le Journal Intime обеспечивают функциональную и физиологическую поддержку груди, раскрывая внутреннюю сексуальность женщины. Забота о женском здоровье – один из главных приоритетов бренда.