Гастрономический ужин с шампанским от Шарля Дюваль-Леруа в Cora Cora Maldives

20 и 21 августа гостей пятизвездочного отеля Cora Cora Maldives ждет необычный сюрприз – курорт с гастролями посетит Шарль Дюваль-Леруа, представитель дома шампанского Duval-Leroy. Совместно с шеф-поваром курорта он подготовит специальный ужин из 6 блюд, к каждому из которых будет предложен свой вид шампанского. Шарль также даст мастер-класс, на котором расскажет о бренде Duval-Leroy и поделится секретами изготовления шампанского.

Знакомство с этим изящным напитком гостям Cora Cora Maldives предлагают начать 20 августа – Шарль Дюваль-Леруа проведет специальный мастер-класс, к которому могут присоединиться все желающие. Он расскажет о доме Duval-Leroy, различных видах шампанского и районах выращивания винограда, и раскроет несколько секретов производства. На мастер-классе можно будет попробовать несколько видов шампанского и выбрать любимый.

21 августа гости Cora Cora Maldives смогут получить незабываемый опыт и насладиться ужином из 6 изысканных блюд, каждое из которых Шарль Дюваль-Леруа предложит дополнить бокалом особого вида шампанского, которое поможет лучше раскрыть вкус блюд. В меню – тартар из атлантического лосося с икрой Sturia, подкопченый козий сыр, папарделле со сморчками, утиная грудка, десерт Павлова. Сам Шарль будет лично сопровождать гостей в этом гастрономическом путешествии на протяжении всего вечера.

Duval-Leroy – семейный бренд, который на протяжении многих поколений уже более 160 лет занимается производством высококлассного шампанского. Следуя по стопам своей матери, директора и наследницы дома Кароль Дюваль-Леруа, самой влиятельной женщины в Шампани, три ее сына – Жюльен, Шарль и Луи – верно и амбициозно продолжают семейное дело. Вместе они производят шампанское, отличающееся утонченностью, легкостью и элегантностью, которому верны сердца как публики, так и профессионалов. Шампанское Duval-Leroy создано с уважением французских традиций и в то же время в диалоге с новыми трендами мира высокой гастрономии.

Стоимость ужина – 90$++ на человека, количество мест ограничено.

Cora Cora Maldives – пятизвездочный Premium All Inclusive курорт, который предлагает своим гостям единственный в своем роде иммерсивный мальдивский культурный, экспериментальный и кулинарный опыт. В отеле 100 вилл, четыре ресторана, два бара, спа-центр Moksha® Spa & Wellbeing Center, центр водных видов спорта и дайвинга, тренажерный зал, павильон для йоги над водой, кинотеатр под открытым небом, детский клуб и музей мальдивского наследия Dutch Onion®. Курорт расположен в 45 минутах полета на гидросамолете от международного аэропорта Велана, или 30 минутах полета внутренним рейсом с последующей 20-минутной поездкой на скоростном катере. Cora Cora Maldives – это идеальное место для беззаботного островного отдыха.

Cora Cora Maldives – два года подряд обладатель премии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2022 и 2023, крупнейшей в мире платформы о путешествиях Tripadvisor. Премия присуждается на основе отзывов путешественников. coracoraresorts.com