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Косметика и парфюмерия (634)
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Юлия Анатольевна Бурулева

Гелевый маникюр без УФ/светодиодной лампы

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  • 21 Ноября 202115:48
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Очередной локдаун и закрытые салоны красоты для многих снова стали стрессом. Не все прекрасные леди обращаются к услуге «Маникюр на дому», предпочитая самостоятельно ухаживать за своими руками. Лак для ногтей Eveline Cosmetics Gel Laque помогает создать маникюр с идеальным покрытием без использования УФ/светодиодной лампы.

Новая коллекция состоит из блестящих и прочных цветов в элегантных и удобных бутылках. Широкая кисть позволяет легко и быстро выполнить красивый маникюр с эффектом геля. Современная формула лака для ногтей быстро высыхает и надолго остается на ногтях.

Позволяет добиться блестящего эффекта гелевого маникюра без использования УФ/светодиодной лампы.

Цветовая палитра коллекции лаков изобилует разными оттенками - от ярких до пастельных.

Лак для ногтей Eveline Cosmetics Gel Laque - идеальный продукт для качественного маникюра!

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