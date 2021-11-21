Гелевый маникюр без УФ/светодиодной лампы

Очередной локдаун и закрытые салоны красоты для многих снова стали стрессом. Не все прекрасные леди обращаются к услуге «Маникюр на дому», предпочитая самостоятельно ухаживать за своими руками. Лак для ногтей Eveline Cosmetics Gel Laque помогает создать маникюр с идеальным покрытием без использования УФ/светодиодной лампы.

Новая коллекция состоит из блестящих и прочных цветов в элегантных и удобных бутылках. Широкая кисть позволяет легко и быстро выполнить красивый маникюр с эффектом геля. Современная формула лака для ногтей быстро высыхает и надолго остается на ногтях.

Позволяет добиться блестящего эффекта гелевого маникюра без использования УФ/светодиодной лампы.

Цветовая палитра коллекции лаков изобилует разными оттенками - от ярких до пастельных.

Лак для ногтей Eveline Cosmetics Gel Laque - идеальный продукт для качественного маникюра!