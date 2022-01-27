Гели для лица и для тела

Ассортимент продуктов по уходу за лицом и телом многогранен и обширен. В этом материале мы расскажем об эффективных гелях для лица и для тела, предназначенных для очищения и для увлажнения.

Очищающий гель для нормальной и склонной к жирности кожи лица - YOUR SKIN Normal to Oily Cleansing Gel от Mixit

Очищающий гель для нормальной и склонной к жирности кожи лица эффективно очищает кожу, защищает от пересушивания, избавляет её от жирного блеска и способствует нормализации сальных желёз.

Как работает:

экстракт гриба Агарик борется с излишней секрецией кожного себума, сужает поры и делает их менее заметными, оказывает матирующее действие, способствует разглаживанию кожи;

гиалуроновая кислота обеспечивает кожу необходимой влагой как на поверхности, так и в глубоких слоях дермы, поддерживает гидролипидный баланс кожи и моделирует контур лица;

ниацинамид (витамин В3) улучшает обмен веществ и дыхание клеток кожи, разглаживает следы постакне, участвует в регуляции гидролипидного баланса;

биотин является ключевым компонентом в метаболизме ферментов, аминокислот и жирных кислот, устраняет шелушение и раздражение кожи;

аллантоин уменьшает раздражение кожи, хорошо смягчает и увлажняет;

мочевина способствует интенсивному увлажнению и удерживанию молекул воды на поверхности кожи, осуществляет транспорт питательных веществ в глубокие слои дермы.

Результат:

мягкое, но эффективное очищение кожи;

полное избавление от жирного блеска и раздражения;

постепенная нормализация сальных желёз;

надёжная защита кожи от сухости и шелушения;

интенсивное увлажнение;

хорошее матирующее действие;

видимое сужение пор;

активное насыщение кожи питательными веществами.

Для кого:

Для тех, кто хочет эффективный очищающий гель, который будет поддерживать нормальную и склонную к жирности кожу в идеальном состоянии.

Очищающий гель на основе алоэ от Herbalife Skin

Состав:

Витамин В3

Витамины-антиоксиданты С и Е

Экстракт сока Алоэ вера

Экстракт ромашки и розмарина

Деликатные очищающие ингредиенты, полученные из кокоса

Применение:

Круговыми массажными движениями аккуратно нанесите средство на влажную кожу. Смойте теплой водой. Затем на сухую кожу нанесите тонизирующий лосьон, антивозрастную сыворотку и увлажняющее средство.

Увлажняюще-укрепляющий гель для лица и тела 99% Natural Coconut из серии Bio Organic от Eveline Cosmetics

Универсальный гель для лица и тела, созданный на основе органического кокоса. Экстракт кокоса ревитализирует кожу, глубоко питает, улучшает ее плотность и эластичность. Обогащен успокаивающими активными компонентами, стимулирующими восстановление эпидермиса: экстракт водорослей и Центелла азиатская.

Гиалуроновая кислота и растительный коллаген обладают ультраувлажняющим действием, дополнительно укрепляют кожу. Экзотический запах кокоса на несколько часов остается на коже тонкой притягательной вуалью. Можно применять как бальзам для тела, увлажняющий крем для лица, успокаивающую маску, крем после бритья, загара, депиляции. Подходит для веганов и вегетаринцев: cruelty free & vegan friendly!

Создан в натуральном тренде. Не содержит парабенов, силиконов и парафиновых масел. Создан в популярном тренде многофункциональная косметика. В основе - органический экстракт кокоса – натуральный и суперполезный компонент. Сертификат PETA – не тестировался на животных.