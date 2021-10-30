Гели для тела - надёжные помощники в уходе за собой

Кожа тела нуждается в не меньшем уходе и заботе, чем лицо. Ассортимент продуктов по уходу за телом многогранен и обширен: масло, молочко, гели, муссы и многие другие продукты. Неоспоримое преимущество гелей для тела - они очень быстро впитываются и не оставляю следов на одежде. В этом материале мы расскажем о двух эффективных продуктах от бренда Eveline Cosmetics.

Увлажняюще-укрепляющий гель для лица и тела 99% Natural Coconut из серии Bio Organic

Продукт создан на основе драгоценного экстракта органического кокоса

Увлажняюще-укрепляющий гель для лица и тела - многофункциональный продукт, который может применяться как:

1. Увлажняющий крем для лица

2. Бальзам для тела

3. Успокаивающая маска

4. Восстанавливающая сыворотка

5. Средство после бритья

6. После загара

7. После депиляции

Универсальный гель для лица и тела, созданный на основе органического кокоса. Экстракт кокоса ревитализирует кожу, глубоко питает, улучшает ее плотность и эластичность. Обогащен успокаивающими активными компонентами, стимулирующими восстановление эпидермиса: экстракт водорослей и Центелла азиатская.

Гиалуроновая кислота и растительный коллаген обладают ультраувлажняющим действием, дополнительно укрепляют кожу. Экзотический запах кокоса на несколько часов остается на коже тонкой притягательной вуалью. Можно применять как бальзам для тела, увлажняющий крем для лица, успокаивающую маску, крем после бритья, загара, депиляции. Подходит для веганов и вегетаринцев: cruelty free & vegan friendly!

Создан в натуральном тренде. Не содержит парабенов, силиконов и парафиновых масел. Создан в популярном тренде многофункциональная косметика. В основе - органический экстракт кокоса – натуральный и суперполезный компонент. Сертификат PETA – не тестировался на животных.

Согревающий питательно-укрепляющий крем-гель для тела 99% Natural Orange Extract из серии Bio Organic

Обогащен экстрапитательными, глубоко укрепляющими компонентами: имбирь, ваниль, корица и финики. Формула на основе 99%-го НАТУРАЛЬНОГО ЭКСТРАКТА АПЕЛЬСИНА, обладающего антиоксидантными свойствами, увеличивает эластичность и гладкость кожи, а также интенсивно увлажняет и питает.

Термоактивные свойства, обусловленные технологией NUTRI-HOT COMPLEXTM , способствуют более глубокому проникновению активных компонентов.

Может применяться как домашняя СПА-процедура.

Легкая бархатистая быстро впитывающаяся консистенция крем-геля идеально подходит всем типам кожи, в том числе очень сухой.

Эффект теплой ванны, глубокого релакса.

Пряный аромат, ассоциирующийся с зимними праздниками, приятно обволакивает тело и поднимает настроение.

Концепции продукта:

Согревающая формула;

Концепция в тренде натуральности, wellbeing, а также домашних SPA процедур;

Эффект теплой ванны, глубокого релакса;

Обогащен натуральными экстрактами ванили, корицы, имбиря;

Сruelty free & vegan состав.