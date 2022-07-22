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Geox Dolce vita!

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  • 22 Июля 202211:15
Сюжеты: GEOX

Мечты об идеальном отдыхе становятся ближе с сандалиями и босоножками в цветах морского прибоя, песка и солнца. Роскошные босоножки на танкетке с этническими мотивами, из мягчайшей замши и тканного текстиля, на завязке из репсовой ленты, комфортные сандалии на плоской подошве из натуральной кожи рыжего, черного и серебристого оттенков в артизанальном итальянском дизайне, сандалии с едва заметным подъемом танкетки из джута на ремешках внахлест с эффектной деталью в виде пряжки — беспроигрышный выбор, когда хочется привнести в образ яркие и выразительные акценты. 

Geox.ru

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