Geox: легкие на подъем!

Даже если список дел по длине напоминает античный свиток и призывает ускориться, ничто не помешает лёгкости и стремительности вашего шага, ведь новая коллекция итальянского бренда Geox создана как раз для тех, кто постоянно в движении и не останавливается на достигнутом день ото дня. Коллекция виртуозно объединяет в себе женственность, бережное отношение к природе и непревзойденный комфорт, завоевавший бренду мировую известность. Главные ДНК-коды, на которых строятся дизайнерские идеи и разработки, неизменны: воздухопроницаемость и итальянский шарм, чтобы эффектно парить в мечтах, не теряя устойчивой опоры под ногами.

Ботинки на новой колодке Geox Vilde на шнуровке и без, с ультрамодной тракторной подошвой, будут актуальны не только дождливой осенью. Ведь этот удобный и практичный тренд царит на мировых подиумах не первый сезон и не собирается сдавать свои позиции. Массивные брутальные ботинки из натуральной кожи наппа наделены при этом сверхлегкой подошвой и практически неощутимы на ногах – сложно поверить? Тогда стоит примерить! Трудно представить более универсальную пару: нарочито бунтарский стиль образует идеальный союз с романтичными летящими платьями, объемными жакетами и трикотажными свитерами oversize. Еще одна новинка– линия кед и сапог Geox Isotte, чья резиновая подошва тон в тон стала одним из наиболее актуальных дизайнерских решений сезона. Насыщенный черный в сочетании с кремовым и цвет махагони образуют безукоризненный сезонный пантон.