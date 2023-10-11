GEOX ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ BEST OF THE BEST

Итальянский производитель технологичной верхней одежды и обуви Geox пополнил свой растущий список наград, получив премию от журнала Robb Report в номинации «Лучшая коллаборация года» за капсульную коллекцию весна-лето 2023 Geox & Julia Vysotskaya, созданную совместно с амбассадором бренда, актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РФ Юлией Высоцкой.

Являясь одним из ведущих представителей мировой индустрии роскоши, Robb Report уже 35 лет составляет престижный рейтинг «Лучшие из лучших» с целью привлечь внимание к выдающимся людям и компаниям. Лауреаты премии выбираются редакционной командой, чтобы признать действительно исключительных игроков рынка, для которых изысканное мастерство и внимание к деталям — само собой разумеющиеся принципы работы.

В этом году российская редакция журнала единогласно согласилась с тем, что по уровню дизайна, качества и позиционирования летняя капсула Geox & Julia Vysotskaya выше всяких похвал. Коллекция просто не могла остаться без внимания: солнечная, женственная, аристократичная, при этом исключительно практичная, она завоевала симпатии не только fashion-редакций глянцевых журналов, но и самой Юлии, которая не раз была замечена в этой обуви на публике.

Андрей Золотов, главный редактор Robb Report, сказал на торжественном вечере по случаю вручения премии: «Мы впечатлены тем, какой результат получился у Geox и Юлии: коллекция вышла по-итальянски яркой и харизматичной — как и ее идейный вдохновитель».

Юлия Высоцкая: «Для меня это не просто лестно, я горжусь тем, что наша коллаборация с Geox вошла в один из самых престижных рейтингов роскошных товаров в мире. Для меня это означает, что наше стремление к высочайшим стандартам качества и комфорта, приверженность итальянским традициям обувного мастерства находят отклик и у экспертов, и у потребителей. Я благодарю компанию Geox за сотрудничество, а редакцию Robb Report за высокую оценку нашей с брендом совместной работы. Очень жду следующую коллекцию, которая выйдет летом будущего года. Лично мне она нравится ничуть не меньше первой, и я надеюсь, и даже уверена, что она будет достойно оценена публикой».

Новая капсула Geox & Julia Vysotskaya сезона весна-лето 2024 появится в фирменных магазинах Geox весной 2024 года. Работая вместе во второй раз, дизайнеры Geox и Юлия пошли дальше и решили выпустить не только линию обуви в абсолютно новом исполнении, но и… Впрочем, не будем забегать вперед и портить сюрприз! Скажем лишь, что, зная утонченный стиль Юлии и ее внимание к деталям, дизайнеры Geox ориентировались на то, чтобы их муза могла носить вещи из коллекции по любому случаю: для вечерних выходов или деловых встреч, прогулок по летнему городу или путешествий. Разумеется, при создании новинок использовались традиционные технологические решения Geox, связанные с дышащими, амортизирующими и водоотталкивающими свойствами моделей.